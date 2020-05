F1 zvažuje v prvních závodech vyzkoušet odlišný formát víkendu, Mercedes je jako jediný proti

Letošní sezóna formule 1, jejíž začátek byl kvůli pandemii koronaviru odložen, by podle současných plánů měla začít dvěma závodními víkendy na začátku července v Rakousku.

Vlastník F1, společnost Liberty Media, se spolu s FIA snaží vymyslet způsob, jak zatraktivnit druhý závodní víkend na stejné trati.

Na páteční schůzce proto přišli s nápadem, že ve druhém víkendu by sobotní kvalifikaci nahradil 30minutový kvalifikační závod. Jeho startovní rošt by byl složen z obráceného pořadí průběžné klasifikace jezdců. Sobotnímu kvalifikačnímu závodu by jako obvykle předcházely tři volné tréninky. Pokud by pilot dostal v těchto trénincích penalizaci například za výměnu převodovky, trest odsunu na roštu by se aplikoval až pro nedělní závod.

V případě úvodních dvou závodů 5. a 12. července v Rakousku by rošt pro kvalifikační závod druhého víkendu vycházel z obráceného pořadí prvního závodu, jelikož průběžné pořadí šampionátu bude totožné s výsledkem prvního závodu.

Po úvodních dvou závodech v Rakousku by se seriál měl přesunout hned následující víkend na jeden závod do Maďarska. Na začátku srpna by se pak mohly odjet opět dva víkendy po sobě závody na britském Silverstonu. V případě Velké Británie však bude záležet na tom, jak bude vypadat pro členy formule 1 situace s karanténou po příjezdu do země.

Na jednání se mluvilo také o možném uspořádání dvou závodu v Bahrajnu na přelomu listopadu a prosince. V případě, že se ale nebude moci závodit na Blízkém východě, mohly by se další závody odjet opět v Evropě.

FIA již dříve zavedla pravidlo "60 procent", které má zajistit, že v době pandemie koronaviru bude k prosazení výrazných změn pravidel stačit souhlas šesti z deseti týmů. Plán se závody s obráceným pořadím startovního roštu se však nepovažuje za natolik urgentní, aby mohlo být toto pravidlo aplikováno. K jeho prosazení je proto potřeba jednomyslná shoda všech 10 týmů.

Na pátečním setkání se pro tento návrh formátu závodních víkendů vyslovila většina týmů, Mercedes byl jako jediný proti. Některé týmy si musí celý návrh ještě promyslet.

Už ve středu je na programu schůzka sportovní pracovní skupiny F1, kde by detaily pravidel měli projednávat manažeři týmů. Rozhodnutí je proto potřeba učinit už začátkem nadcházejícího týdne.

Konečný kalendář evropské části sezóny F1 by měl být oficiálně představen v pondělí.

Foto: Getty Images / Mark Thompson