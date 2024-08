F1 zvažuje uspořádání sprintového závodu pro nováčky po testech v Abú Zabí

Podle informací britského Autosportu vedení formule 1 v čele s jejím šéfem Stefanem Domenicalim zvažuje možnost uspořádat speciální sprintový závod určený pro nováčky a mladé jezdce, který by se konal po tradičním posezonním testu pneumatik v Abú Zabí.

Hlavním cílem této iniciativy by bylo poskytnout nováčkům více příležitostí získat zkušenosti s aktuálními monoposty F1, což je kvůli omezenému testování v současnosti velmi limitované.

Podle stávajících pravidel musí týmy při testech v Abú Zabí nasadit dva vozy. Jeden z nich musí být určen pro nováčky, kteří se dosud nezúčastnili více než dvou velkých cen, zatímco druhý vůz slouží k testování pneumatik pro nadcházející sezónu s aktivním jezdcem.

Před nadcházejícím zasedáním Komise F1, které je naplánováno na příští měsíc, byli sportovní ředitelé požádáni, aby posoudili, zda je tento nápad realizovatelný a jak by mohl být začleněn do stávajícího rámce pravidel.

„Přemýšlíme o tom, jak dát mladým jezdcům během testů na okruhu Yas Marina příležitost ukázat se a získat zkušenosti. A to nejen při testovací jízdě, ale také v soutěžním kontextu. Určitě by to pomohlo jejich vývoji, jehož cílem je připravit je na další krok. Do konce září o tom budeme podrobně jednat, abychom ověřili proveditelnost této myšlenky,“ komentoval nápad Domenicali.