F1 zřejmě zůstane na Interlagosu. Pojede se pod jiným názvem

Brazilský prezident Jair Bolsonaro tlačil na uspořádání závodu v Riu, ale nový okruh zatím nestojí a v kalendáři F1 pro rok 2021 je opět starý dobrý Interlagos. Smlouva mezi ním a F1 sice ještě nebyla podepsána, ale už samotné zařazení do kalendáře (byť s hvězdičkou a poznámkou pod čarou) je dobré znamení.

„Jsem hrdý na to, že mohu odhalit, že F1 obnovila smlouvu o brazilské GP do roku 2025,“ řekl guvernér Sao Pãula Joao Doria.

Formule 1 zatím podpis smlouvy nepotvrdila. Slova starosty města Bruna Covase odhalují proč... K finálnímu podpisu zřejmě ještě nedošlo.

„Smlouva se finalizuje a bude podepsána v příštích několika dnech. Příští rok, 14. listopadu, se uskuteční GP São Paula."

„Smlouva je platná pět let a lze ji prodloužit o dalších pět let, takže může trvat až do roku 2030.“

Podle Motorsport.com se nezmění jen název na Grand Prix São Paula, ale nový bude také promotér.

Předpokládá se, že přesun do Ria nakonec F1 vzdala jednoduše proto, že São Paulo může nabídnout existují okruh.