F1 zmírní tresty za ulitý start a „minutí váhy“

Sergio Pérez musel v USA startovat z boxů poté, co v tréninku nezastavil na převážení a mechanici začali následně na jeho voze měnit pneumatiky. Sportovní komisaři neměli na výběr – podle pravidel musel Pérez startovat z boxů. Dříve v sezóně dostal stejný trest také Pierre Gasly.

Podle RaceFans by se to mohlo od příštího roku změnit. Pokud by jezdec minul váhu v tréninku, věc by se sice dostala na stůl sportovním komisařům, ale ti by mohli uložit mnohem mírnější trest.

Kromě toho by se měl zmírnit také trest za ulitý start. Jezdec při něm může získat výhodu, ale většinou se spíše jedná o „škubnutí vozu“ před zhasnutím červených světel, na kterém jezdec spíše ještě prodělá. Aktuálně dostane jezdec penalizaci průjezd boxy nebo dokonce 10 sekund stop and go. Nově by mohl následovat jen menší časový trest (5, 10 sekund), který jezdec absolvuje během zastávky v boxech.

Předpokládáme, že pravila bude Světová rada motorsportu schvalovat na svém jednání začátkem prosince.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek