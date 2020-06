F1 změnila interval mezi testy na COVID-19. Mekies popsal, jak to bude fungovat

Formule 1 měla v úmyslu testovat všechny osoby v paddocku formule 1 každé dva dny. Nakonec to bude jednou za pět dnů. Mimořádně pak budou testovány osoby s příznaky COVID-19.

„Všichni budou potřebovat kompletní zdravotní prohlídku, aby mohli vstoupit do paddocku v Rakousku i těch dalších,“ řekl sportovní ředitel Ferrari Laurent Mekies, kterého cituje RaceFans.

„Znamená to, že musíme mít osvědčení od našich lékařů, že jsme způsobilí se zúčastnit závodu. Způsobilý se zúčastnit bude znamenat, že jste v dobrém zdravotním stavu, abyste přijeli, absolvovali jste test na Covid-19. Všichni proděláme test PCR méně než čtyři dny před odjezdem do Rakouska…takže každý, koho uvidíte v paddocku, prošel testem na Covid-19, PCR testem, méně než čtyři dny předtím.“

Původně se plánovalo, že testy budou prováděny každé dva dny. Nyní to má být jednou za pět dnů.

„Ano, v nějaké fázi jsme mluvili o každých dvou dnech. Bylo to uvolněno na pět dní. Myslím, že v následujících týdnech uvidíte další přehodnocování tohoto protokolu. Doufám, že ve stejném směru, ve směru uvolnění některých z těchto věcí. Ale jak jsem řekl, když se podíváte na celkový obraz, myslím, že jsme toho udělali hodně, aby to bylo co nejbezpečnější, takže změna mezi dvěma a pěti dny není klíčová.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson