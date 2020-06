F1 zavedla aerodynamický handicap. Klasický balast podle Brawna nebude nikdy

Množství času v aerodynamickém tunelu bude nově závislé na pozici v Poháru konstruktérů. Ross Brawn potvrdil, že jde o trvalou změnu.

„Bude to trvalá funkce, pokud nenajdeme nějaké nezamýšlené důsledky, které v tuto chvíli neznáme,“ řekl Brawn pro RaceFans.

„Je to jemné vyrovnání hracího pole. Důležité je, že je to stále silná meritokracie. Pokud děláte špatnou práci, i když máte větší aerodynamickou kapacitu, budete na zadní straně startovního roštu. A pokud děláte skvělou práci i s menší aerodynamickou kapacitou, budete na přední straně startovního roštu.“

Aerodynamický handicap Už dnes je čas strávený v aerodynamickém tunelu omezený. Nově to ale bude také závislé od pořadí v Poháru konstruktérů. Pravidla stanoví referenční množství času. Vítěz šampionátu bude moci v aerodynamickém tunelu strávit příští rok 90 % referenčního času. Každý další tým pak o 2,5 % více, takže poslední tým dostane 112,5 % času. Příští rok se budou vyvíjet vozy podle nových technických pravidel, takže tento „aerodynamický balast“ bude mírnější, ale už od roku 2022 dostanou šampioni předešlé sezóny jen 70 % referenčního času a každý další tým o 5 % více. Poslední tým v Poháru konstruktérů tak dostane 115 %. Všechny nové týmy dostanou stejný čas jako tým, který skončí poslední.

„Je to jako draft v NFL, kde si zpočátku vyberete nejlepší hráče, ale stále je musíte správně trénovat, mít správnou taktiku, být fit a musíte dělat všechny ty ostatní věci, díky kterým je to meritokracie. Jedná se tedy pouze o obecné vyrovnání hracích podmínek. “

Balast ne

Když se zmínka o tomto pravidle objevila poprvé, v nadsázce jsme to označili za „aerodynamický balast“. V principu to totiž funguje podobně jako skutečný balast v některých sériích. Cestou onoho skutečného balastu ale podle Brawna formule 1 nepůjde.

„Tomu se jednoznačně vyhneme. Nelíbí se nám to a podle mnoha diskusí s fanoušky se to nelíbí ani jim. Pokud vyhrajete závod, a pak budete muset nést 10 kg navíc v příštím závodě, není to o tom, o čem je formule 1. “

„Myslím, že můžete mezi těmito věcmi určit hranici. V zásadě říkáme týmům, které nejsou tak dobré: ‚tady je pro vás skvělá příležitost – pokud ji nevyžijete, je to váš problém‘. Ale nebudeme trestat ty nejlepší týmy tím, že odebíráme výkon nebo zvyšujeme hmotnost. To se nikdy nestane.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene