F1 zakáže přelety vojenských letadel před startem závodu. Civilní budou muset splnit podmínky

14:06 | Po socnetech koluje údajná fotografie nového ferrari s trikolorou a logem k 75. výročí. Jde ale jen o fanouškovský model. Více zde: | Po socnetech koluje údajná fotografie nového ferrari s trikolorou a logem k 75. výročí. Jde ale jen o fanouškovský model. Více zde: odkaz (ale vypadá pěkně, to zase jo).

18. ledna | Mercedes představí svůj vůz 18. února.

17. ledna | Objevila se spekulace, že by Cyril Abiteboul mohl pracovat pro Red Bull. Měl by na starost motorové oddělení. Pikantní to možnost..

17. ledna | McLaren představí vůz 11. února a to společně se svými projekty v IndyCar a Extreme E.