F1 vysvětlila, proč v pátek vyhodila fanoušky z okruhu. Nabídla jim poukaz do obchodu

Formule 1 vysvětlila, proč před začátkem druhého tréninku vyhodila fanoušky z okruhu.

První trénink se kvůli uvolněnému krytu kanálu v podstatě nekonal. Před tím druhým byli fanoušci formule 1 z okruhu vykázání. F1 poté uvedla jen to, že k tomu došlo z „logistických důvodů“ v důsledku odkladu druhého tréninku (začal o 2,5 hodiny později).

Připomeňme, že promotérem Grand Prix Las Vegas je netradičně přímo formule 1. Před posledním tréninkem vydali Stefano Domenicali a šéf grand prix Renee Wilm prohlášení. Omluva nepadla.

Kromě „vysvětlení“ nabídla LVGP (Las Vegas GP) všem držitelům jednodenních permanentek poukaz v hodnotě 200 dolarů na útratu v oficiálním obchodě Las Vegas Grand Prix „jako poděkování za vaši podporu“.

„Vysvětlíme vám proč,“ uvádí prohlášení. „Zaprvé jsme měli obavy o naše příslušníky bezpečnosti a ochranky, kteří jsou ve službě už dlouho a po kterých se chce, aby pracovali další tři noci.“

„Zadruhé jsme měli obavy o naše zaměstnance v dopravě, kteří jsou zodpovědní za odvoz našich fanoušků zpět do hotelů. Podle federálního zákona naráželi na dobu, po kterou mohou legálně a bezpečně řídit autobusy.“

„A nakonec – naši zaměstnanci pohostinství potřebovali mít možnost uklidit a doplnit zásoby v prostorách pro hosty, abychom zajistili, že v následujících dnech budou mít všichni fanoušci optimální zážitek.“

„Doufáme, že naši fanoušci na základě tohoto vysvětlení pochopí, že jsme museli vyvažovat mnoho zájmů – včetně bezpečnosti a ochrany všech účastníků a zážitků fanoušků během celého závodního víkendu.“

„Všichni jsme byli na akcích, jako jsou koncerty, hry a dokonce i jiné závody F1, které byly zrušeny kvůli faktorům, jako je počasí nebo technické problémy. To se stává a my doufáme, že to lidé pochopí.“