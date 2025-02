F1 vstoupila do sezony obří show v Londýně, zajímavější však byla z Prahy

Pod zářícími reflektory a s pódiem jako pro pět rockových kapel a dvě módní přehlídky zároveň se slavilo 75 let šampionátu formule 1. První závod oficiálního seriálu Grand Prix odstartoval v roce 1950 a to právě v Londýně, takže to bylo i tak trochu symbolické.

Magazín NA FORMULI Předplatné na rok 2025 můžete již nyní objednat na Magazín F1 - ONEGPTICKETS. Digitální i tištěná verze jarního předsezonního servisu F1 vyjde 13. března.

Show měla určitě úroveň, ale fanoušci motorsportu se z ní moc nedozvěděli. Sice možná poprvé někteří z nich viděli na vlastní oči nováčky v sérii jako jsou Andrea Kimi Antonelli nebo Gabriel Bortoleto, ale to je skoro vše. A vlastně týmy předvedly v jakých barvách budou letos jejich monoposty (přičemž šlo spíše o estetické úpravy než razantní změny).



A to je už opravdu vše. Většina stájí ještě nemá nový monopost hotový, nebo už byl na cestě k testům do Bahrajnu, nebo jednoduše šéfové nechtěli ukázat, co pro letošní sezonu vymysleli za novinky. Takže až na pár výjimek šlo o povedené makety, takzvané „showcars“ v závodních barvách. A proč by vlastně do toho dávali vše, když třeba McLaren už měl své vlastní oficiální představní dřív a Ferrari se teprve chystalo na vlastní velkolepou show.



„Vrcholem“ večera poté byla prezentace stáje Red Bull, kdy snad celá hala bučela a pískala na nejdéle sloužícího šéfa týmu v F1 Christiana Hornera a nechtěla ho nechat domluvit. Těžko se pak divit mistru světa Maxi Verstappenovi, že vypadal tak trochu nepřítomně, rozhodně neměl chuť se vybavovat a předestřít nevychovanému britskému obecenstvu své pocity.



Ale celkově bylo ten večer v O2 areně emocí pomálu, jezdci nastoupili na pódium z povinnosti a často bylo vidět, že podobná trachtace není jejich šálek kávy.

Zájezd na Velkou cenu Španělska Zájezd na Velkou cenu Španělska a ostatních 23 závodů formule 1 2025 včetně vstupenek, dopravy, ubytování a odborného delegáta na formuli 1 můžete objednat na VAŠE CESTA NA FORMULI 1 - ONEGPTICKETS.

Úplně jiná atmosféra panovala o víc než 1 000 kilometrů dál v hlavním městě Česka. V prostorech smíchovské kavárny Space Cafe se na pozvání cestovní kanceláře Prima Italia a magazínu Na Formuli sešlo pět desítek formulových nadšenců a lidí z oboru na akci Prima Italia Warm Up, aby celou akci sledovalo s odborným komentářem zkušených motoristických spíkrů Jiřího Šlegla a Tomáše Richtra. Jeden ví všechno o okruhových závodech, druhý o formuli 1 a dohromady jim to na pódiu šlapalo tak, že po celé dvě hodiny dokonale udrželi pozornost celého sálu, když místy nudný přenos doplňovali svými postřehy a informacemi ze zákulisí.