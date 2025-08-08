F1 ve druhém čtvrtletí vydělala 1,34 miliardy dolarů

F1 se daří na všech úrovních, což se pak projevuje také v příjmech Formula One Group.
F1 měla ve druhém čtvrtletí letošního roku (od dubna do června) tržby ve výši 1,34 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 35 % oproti 988 milionům dolarů zaznamenaným ve stejném období loňského roku.
Největší část příjmů (1,03 miliardy) pochází z toho, co Liberty označuje jako „primární příjmy“. Jde o poplatky od okruhů nebo platby za komerční práva a sponzorské smlouvy.
Vloni byly za stejnou dobu primární příjmy 739 milionů dolarů. Letos jsou vyšší mimo jiné i proto, že se v dané době konalo devět grand prix – tedy o jednu více než vloni.
Další zdroje příjmů zahrnovaly například příjmy z pohostinství nebo nemovitostí. Mezi nejvýznamnější přispěvatele patřila smlouva o pronájmu v hodnotě 6 milionů dolarů od Grand Prix Plaza v Las Vegas nebo dobré výsledky společnosti Quint – divize Liberty zabývající se prodejem vstupenek a pohostinstvím.
Provozní zisk F1 před odpisy a amortizací se meziročně více než zdvojnásobil, když vzrostl ze 165 milionů dolarů na 369 milionů dolarů.
Část příjmů je rozdělena také mezi týmy F1. V současné době dochází k výplatě podílu na komerčních práv za loňský rok. Kromě pořadí v Poháru konstruktérů do něj promlouvají i nejrůznější bonusy. V průběhu druhého čtvrtletí bylo rozděleno mezi týmy 513 milionů dolarů, což je je nárůst z 435 milionů za stejnou dobu loňského roku.