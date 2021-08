F1 v Le Mans? Pod tři minuty, říká Alonso, který je rád, že nemusel jet naplno

Formule 1 závodila v Le Mans jen jednou. V roce 1967 se tam odjela Velká cena Francie, ale to bylo samozřejmě na zcela jiné konfiguraci okruhu, než na jakém se jezdí čtyřiadvacetihodinovka. Na okruhu la Sarthe v jeho dnešní podobě jel Fernando Alonso s vozem formule 1 jako první a možná na delší dobu i poslední.

Jednou ročně se v Le Mans jede slavný čtyřiadvacetihodinový závod. Okruh o délce 13,6 km vede z velké části po veřejných komunikacích.

Kamuj Kobajaši získal před týdnem pole position s časem 3:23,9. Japonec drží i rekordní kolo. V roce 2017 zajel čas 3:14,79. Jak rychlý by byl monopost F1? Alonsovi čas neměřili, nebo o tom nevíme, navíc nejel samozřejmě naplno.

„Myslím, že simulace říká něco pod tři minuty,“ řekl Alonso. „Ale kolo musíte reálně odjet. A to nebylo tak snadné, protože upřímně řečeno s vozem F1 jsem cítil, že dlouhé rovinky jsou pro naše pneumatiky a naše vozy trochu nezvyklé.“

„Brzdné body po dlouhých rovinkách byly trochu zrádné, protože přední pneumatiky měly tendenci se zablokovat a podobně. Takže když do toho opravdu půjdete a budete tlačit, bude to docela stresující. Svým způsobem jsem byl rád, že to bylo jen demonstrační kolo!“

Alonso okruh samozřejmě dobře zná. Závodil na něm dvakrát a dvakrát také vyhrál. Mohl by si to někdy zopakovat ve voze F1? Asi to není reálné, ale podle Alonsa by to možné bylo.

„Závodit tam by určitě mohla být zábava. Myslím, že by to nevyžadovalo příliš mnoho příprav nebo technických změn, aby se mohlo jezdit na tratích, jako je Le Mans.“

„I přes velmi krátký čas si myslím, že naše auto bylo v podstatě připraveno na to, aby mohlo zajet demonstrační kolo. A bylo to blízko závodní situaci.“

„Ale nevím, při těchto rychlostech a při pohledu na bezpečnostní normy bychom museli pravděpodobně změnit pár věcí na samotné trati. Bylo by to příliš rychlé a v některých úsecích na rovinkách příliš těsné. Vyžadovalo by to určité změny na samotné trati.“