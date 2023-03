F1 uvažuje o úpravách rozpočtového stropu. Změny by měly pomoci menším týmům

Šéfové F1 se chystají diskutovat s týmy o možných úpravách rozpočtových stropů, které jsou uplatňovány od sezony 2021. Cílem změn by byla pomoc menším stájím. Informaci přinesl Autosport.

Rozpočtové stropy byly ve formuli 1 zavedeny před sezonou 2021. Od té doby mají týmy omezené výdaje na provoz – přestože existují výjimky, na které se finanční limit nevztahuje (například náklady na mzdy jezdců). Cílem zavedení tohoto finančního omezení bylo snížit výkonnostní rozdíly mezi jednotlivými týmy.

Pro letošní sezonu by se strop měl po započtení inflace pohybovat kolem částky 140 milionů dolarů.

I když je všeobecně fungování rozpočtového limitu hodnoceno pozitivně – v nedávném rozhovoru pro náš web tento názor sdílel i pilot Alfy Romeo Valtteri Bottas – ukazuje se, že v současné době nastavený systém má své nedostatky.

Jedním z nich je i skutečnost, že se kvůli omezení rozpočtů týmům zkomplikovaly investice do infrastruktury a vybavení. To se paradoxně často nejvíce dotýká menších týmů, které byly dosud v této oblasti pozadu.

Stáje sice mohou stavět nové továrny a v případě stavby aerodynamických tunelů byla v pravidlech o rozpočtových stropech stanovena zvláštní výjimka, ale veškeré další investice potřebné ke zlepšení vybavení v již fungujících provozech musí být zahrnuty do základního rozpočtového limitu.

To ve výsledku znamená, že týmy, které neměly potřebné vybavení ještě před zavedením rozpočtových limitů, mají nyní problém svoji infrastrukturu modernizovat.

To se týká například britského Williamsu, jehož novým šéfem je James Vowles, který do Grove přišel Mercedesu, tedy jednoho z nejlépe technicky zabezpečených týmů.

„Osobně si myslím, že pokud chceme meritokracii (systém, ve kterém rozhodují talent a schopnosti, pozn. red.), potřebujeme, aby náš tým měl možnost dohnat některé velké týmy a měl stejné zdroje,“ citoval Vowlese Autosport.

Vowles navíc přiznal, že byl po svém příchodu do Williamsu překvapen tím, že týmu chybí řada systémů, které považoval za samozřejmost. Problémem však je, že Williams nyní nemůže potřebná zařízení dokoupit, jelikož by se dostal nad rámec povoleného rozpočtového stropu.

Řešením tohoto problému by bylo dát menším týmům více finanční volnosti na technické investice. Podle informací britského Autosportu s takovou úpravou pravidel velké týmy nemají problém. K tomu, aby došlo ke změně pro příští sezonu, je potřeba souhlas alespoň šesti týmů. Pokud by měla úprava nastat ještě letos, muselo by dát úpravě pravidel zelenou osm z deseti účastníků mistrovství světa.

S uvolněním pravidel pro menší týmy souhlasí například i Otmar Szafnauer, boss stáje Alpine, která v rámci F1 patří k větším organizacím.

Szafnauer je toho názoru, že by mělo existovat více výjimek – podobných té, která se týká stavby nového aerodynamického tunelu.

„I další infrastruktura a nástroje by měly být ošetřeny stejně. Jde o věci jako jsou dynamometry, které velké týmy mají a malé týmy ne. Pokud tyto výdaje nedovolíte, zůstane tato nerovnost navždy. To znamená, že jste navždy v háji, a to je podle mě špatně,“ uvedl Szafnauer.