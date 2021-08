F1 upravila kalendář pro rok 2021

Termíny některých závodů se posunuly. Tím prvním je Turecko, které se pojede o týden později, takže došlo definitivně k rozbití tří závodů v řadě, které původně tvořily Rusko, Turecko a Japonsko. Závod v Suzuce byl nedávno zrušen.

Turecko ovšem stále nemusí být zcela jisté, protože zůstává na britském červeném seznamu, takže personál by musel po návratu do karantény. Spekuluje se, že pokud by se v Turecku nejelo, nahradilo by ho Mugello.

V kalendáři zůstává jedno místo volné (TBC), ale s největší pravděpodobností jim bude Katar. Smlouva ještě nebyla podepsána, takže závod v kalendáři zatím oficiálně není.

Posouvají se také termíny závodů v Mexiku a Brazílii.

Upravený kalendář