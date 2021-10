F1 testuje nové rukavice. Mají lépe odolat ohni

Romain Grosjean zažil vloni ve formuli 1 těžkou nehodu, při které se jeho vůz ocitl v plamenech. Z nich se dokázal se štěstím sám dostat. Jediné zranění, které si z nehody odnesl, byly poměrně vážné popáleniny na hřbetech rukou. Jizvy po popáleninách byly patrné ještě mnoho měsíců po nehodě.

FIA na to reagovala velmi rychle. Ve volných trénincích na Velkou cenu Turecka několik jezdců testovalo nové rukavice. Konkrétně šlo o Lewise Hamiltona, Sebastiana Vettela, Carlose Sainze, Daniela Ricciarda a George Russella.

Rukavice pro jezdce nedodává jedna firma. Mercedesu a Ferrari dodává ochranné vybavení pro jezdce společnost Puma, McLarenu společnost Sparco, Astonu Martinu společnost Alpinestars a Williamsu společnost OMP.

„V důsledku Romainova incidentu to byla oblast, na které jsme začali okamžitě pracovat,“ řekl Michael Masi, kterého cituje RaceFans. „Velmi rychle jsme zjistili, že je to oblast, kterou lze společně s výrobci zlepšit."

Podle Masiho byla první reakce jezdců dobrá. Doladit se bude muset jen pár věcí.

Rukavice jsou navrženy tak, aby snižovaly přenos tepla na kůži jezdce při vystavení přímému teplu. V porovnání s předchozím designem mají poskytovat přibližně jeden a půl sekundy ochrany navíc.

„Zní to jako malé číslo,“ řekl Masi, „ale jak jsme se přesvědčili, v těchto případech se počítá každá desetina sekundy, každá milisekunda.“

Při vývoji existuje omezení. Jezdec musí mít v rukou dostatečnou citlivost pro ovládání tlačítek na volantu.

„Věděl jsem, že je budu používat, ale po skončení jsem nevěděl, že je používám,“ řekl Ricciardo. „Snažím se říct, že je to dobré, nepoznal jsem rozdíl. Já ale nejsem moc vybíravý, co se týče výstroje a podobně, takže nejsem tak náročný. Ale bylo to pro mě úplně v pohodě. Je to příjemný doplněk bez jakýchkoli negativ.“