F1 stále čeká na schválení pravidel pro nové pohonné jednotky. Řeší dva zádrhely

O pohonných jednotkách pro rok 2026 se mluví a jedná už dlouho. Ke schválení příslušného balíku technických pravidel ale zatím nedošlo. Podle Auto Motor und Sport se ještě řeší dvě otázky: počet hodin na testovacích stolicích a materiál pístů.

„Balíček je blízko dokončení,“ řekl před pár dny prezident FIA Muhammad bin Sulajim. Podle sportovního šéfa Formule 1 Rosse Brawna vypršel čas na jednání. Nevyřešené otázky jsou nyní v kompetenci prezidenta.

F1 by byla ráda, kdyby byla pravidla schválena ještě v červenci. Nové pohonné jednotky mají být levnější, jednodušší, používat uhlíkově neutrální palivo a také umožnit vstup dvou značek z koncernu Volkswagen.

Audi a Porsche už začínají být lehce nervózní. Svůj vstup podmiňují obě značky schválením pravidel a rády by ho oznámily ještě před letní přestávkou a to ideálně v rámci některé z grand prix.

Důvodem tohoto spěchu je skutečnost, že automobilový průmysl je v současné době pod tlakem kvůli válce na Ukrajině a problémům s dodávkami. Obě značky chtějí rozjet projekty formule 1, dokud je ještě „dobrá nálada.“

Nebyl by to Toto Wolff, aby se neozval s komentářem. „Takové rozhodnutí není možné učinit v závislosti na pravidlech, protože ty se v našem oboru neustále mění,“ řekl Wolff, který připomenul, že současní výrobci udělali kvůli nováčkům velké ústupky. Těmi má být zrušení MGU-H, což je ale něco, co současným výrobcům rozhodně vadit nemusí a ve skutečnosti nevadí. Technologie se ukázala jako drahá, složitá a pro využití mimo F1 zcela zbytečná.

Začíná to však vypadat, že současní výrobci se těm novým snaží vstup do nejvíce osladit. Jedním z nedořešených témat je totiž počet hodin na testovacích stolicích. Současní výrobci ho chtějí opět snížit.

Podle Rosse Brawna je to zbytečné, když bude i vývoj pohonných jednotek omezen rozpočtovým stropem. Má však jít také o psychologický efekt. Audi chce od AVL koupit testovací stolice za desítky milionů euro. Správní firmě pak bude nutné tuto investici vysvětlit v kontextu toho, že kvůli omezením lze testovací stolice používat třeba jen hodinu denně.

Dalším problémem je materiál pístů. Ferrari, Mercedes a Renault v současnosti používají ocelové písty. Nováčci by dali přednost hliníkovým pístům, protože nemají zkušenosti s ocelí a výroba ocelových pístů na úrovni požadované ve formuli 1 je velmi nákladná.

Vyřešena byla alespoň otázka paliva. Uhlíkově neutrální palivo bude minimálně ze 75 % syntetické. Zbývajícíh až 25 % bude vyrobeno z klimaticky neutrálního biologického odpadku.