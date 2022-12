F1 se nemůže schovávat před problémy na Blízkém východě, říká Wolff

Formule 1 podle Tota Wolffa nemůže přehlížet sociální problémy v některých blízkovýchodních zemích, ve kterých se závodí. Šéf týmu Mercedes věří, že F1 může pomoci dosáhnout v těchto zemích změn.

Po finále sezóny formule 1 v Abú Dhabí se nyní zraky sportovních fanoušků upínají na Katar, který hostí mistrovství světa ve fotbale.

Země v jihozápadní části Perského zálivu čelí kritice za porušování lidských práv a způsob, jakým je zacházeno s dělníky, kteří stavěli fotbalové stadiony pro turnaj, další kritika se na Katar snáší kvůli jeho postojům vůči LGBTQ+ komunitě.

Od roku 2004 se v Kataru jezdi závody mistrovství světa silničních motocyklů, v loňském roce okruh Lusail hostil poprvé závod F1 a od příštího roku začne platit desetiletá smlouva. V zemích Blízkého východu tak budou od příštího ročníku čtyři závody - Katar, Bahrajn, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty (Abú Dhabí).

Kritice čelila také formule 1 za to, že v těchto zemích závodí. Na problémy poukazovali také přední jezdci Lewis Hamilton nebo Sebastian Vettel.

Šéf týmu Mercedes Wolff si myslí, že se F1 nemůže skrývat před problémy v těchto zemích, věří ale, že může dojít ke změnám, když na tyto státy bude díky sportovním událostem upřena větší pozornost.

„Stále věřím, že když se v nějaké zemi koná tak velká sportovní událost, je na tuto zemi upřena pozornost. Myslím, že to může vyvolat změnu, protože ty věci už nelze skrývat. A to je podle mě to pozitivní, co sport může přinést. Věci se řeší,“ řekl Wolff.

„Je to tak, jak chceme, aby to bylo? Ne. Jsou to kulturní standardy, které máme v Evropě? Asi ne. Všude, kam jdeme a kde mluvím s lidmi, vidím proces a změnu. Možná je to proto, že jsme formule 1, může to být jinak, vidím ale, že máme vliv.

„Nedokážu posoudit fotbal. Čtu noviny a titulky. Tam, kam jdeme, se můžeme jen pokusit ukázat svou přítomnost, jednat s vedením a neskrývat se. Nemůžeme (se skrývat), když tam jsme.“