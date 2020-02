F1 se nebrání jinému termínu čínské grand prix. Pojede se v prosinci?

Počet nakažených v Číně stále stoupá. Podle nových oficiálních údajů je nakažených v Číně přes 28 tisíc a 549 lidí zemřelo. V samotném Šanghaji je situace relativně klidná – „jen“ 257 nakažených a 1 mrtvý.

Šanghajská sportovní federace přesto zrušila všechny sportovní akce do doby, než se epidemie koronaviru uklidní. Formule 1 se to zatím netýká, protože závod je na programu až za dva měsíce.

Konání Grand Prix Číny v původním termínu je však s každým dnem stále méně pravděpodobné.

Týmy, FIA a F1 situaci sledují a diskutují o ní, ale zrušení závodu by mělo přijít od samotných pořadatelů, což se zatím nestalo.

Ross Brawn řekl, že pokud se závod neuskuteční, bude se uvažovat o jiném termínu v pozdější fázi roku. Podobnou cestou chce jít také formule E, která svůj závod už zrušila. Elektrické formule ale mají mnohem flexibilnější kalendář.

„Necháváme otevřenou možnost zjistit, zda se závod může uskutečnit později v tomto roce. Čína je nadšený, rostoucí trh. Chtěli bychom mít závod v Číně,“ řekl Ross Brawn

Objevily se informace, že by se Čína mohla prohodit s Ruskem, což by termínově i geograficky dávalo smysl. Soči to ale odmítlo.

Podle Brawna je velmi nepravděpodobné, že dojde k prohození s jiným závodem.

„Pravděpodobně bychom to neudělali,“ řekl Brown. „Pokusíme se ke konci roku najít okno, ve kterém bychom mohli závod uskutečnit.“

Najít podobné okno bude ale velmi obtížné. Jednou z možností je prodloužit kalendář a odjet závod v prosinci. Při této představě se ale nejspíše orosilo čelo nejednoho šéfa týmu a to už jen z toho důvodu, že v prosinci budou mít týmy plné ruce práce s přípravami na revoluční sezónu 2021.

„Vypadá to velmi obtížně,“ připouští Brawn. „Čekáme, až čínský promotér a úřady přijmou konečné rozhodnutí. Pro březen zrušili všechny veřejné akce. Nebudou žádné veřejné sportovní akce nebo aktivity.“

„Je to tragická a velmi obtížná situace. Myslím, že v příštím týdnu nebo dvou bude jasné, co se stane.“

„Existují dvě logistické lhůty. První nastává v okamžiku, kdy se náklad vydá po moři, což bude tento nebo příští týden. Věci jako palivo a tak dále cestují na lodi. Nebude to ale žádná katastrofa, pokud dojde k odkladu a bude se to muset vrátit zpět.“

„Pak se dostaneme k fyzickému přesunu lidí, kteří tam připravují závod. To je kritická fáze. A to se stane za dva nebo tři týdny. Myslím, že to je okamžik, kdy budeme muset opravdu říct, jaká je situace.“

Podle Auto Motor und Sport byly na stole dva náhradní termíny GP Číny: po Maďarsku (kratší letní přestávka), nebo mezi Brazílii a Abú Dhabí (tři závody v řadě). Obě varianty týmy odmítly.

Foto: Getty Images / Clive Mason