F1 rezervovala dva srpnové termíny pro závod v Silverstonu

Závodění ve Velké Británii komplikuje nové nařízení vlády, podle kterého budou muset všichni, kteří přicestují do Spojeného království, na dva týdny do karantény. Jednání s vládou o výjimce pro F1 ale probíhají a vložil se do nich i britský premiér. Navíc je možné, že do srpna opatření skončí.

Podle Motorsport.com jsou závody v Silverstonu přesto posunuté. Nová verze evropské části kalendáře by mohla být uveřejněna v pondělí. A mohla by vypadat takto:

5. července: Rakousko

12. července: Rakousko

19. července: Maďarsko

2. srpna: Velká Británie

9. srpna: Velká Británie

16. srpna: Španělsko

30. srpna: Belgie

6. září: Itálie

Foto: Getty Images / Will Taylor-Medhurst