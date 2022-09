F1 prodlouží tréninky v Japonsku a USA. Budou se testovat pneumatiky pro příští rok

F1 pro letošní rok připravila vůbec poprvé 18palcové pneumatiky a to navíc pro zcela nové vozy. Dopadlo to dobře, žádné defekty nebo velké stížnosti jsme nezaznamenali. Stále je však co vylepšovat. Testy pneumatik pro příští rok probíhají v průběhu roku s různými týmy.

Mario Isola prozradil, že existuje dohoda, podle které budou druhé tréninky v Austinu a Suzuce delší. Místo 60 minut potrvají 90 minut. Týmy budou moci trénink využít k testu pneumatik pro sezónu 2023.

Dohoda podle Isoly nebyla bez komplikací. Delší tréninky také znamenají potenciálně více odjetých kilometrů, což je s omezeným počtem komponent pohonných jednotek problém.

„Je to složité, protože kdykoli najdete řešení, najdete v něm i problémy,“ řekl Isola, kterého cituje Motorsport.com. „Nápad použít FP2 je dobrý nápad –nezavazujete týmy, aby se přesunuly na jiné místo, nebo aby zůstaly na okruhu déle – třeba v úterý a ve středu.“

„Ale pak musíte používat stejný vůz, který používají po zbytek víkendu, se stejným motorem, takže problémem je množství ujetých kilometrů.“

„Pokaždé, když máme nějaký nápad, musíte o něm diskutovat několik týdnů, abyste našli konečné řešení, které bude fungovat.“