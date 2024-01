F1 pro mě vždy byla snem a vždy to tak i zůstane, říká Mick Schumacher

Micka Schumachera se zeptali, jak se vyrovnával s koncem ve F1. Pro web F1 uvedl, že to obnášelo „trhání vlasů a slzy“. Rozhovor poskytl ještě v Abú Dhabí.

„Samozřejmě, je to první rozhovor, který jsem letos dal, takže to berte s nadhledem, ale chci tím ukázat, že F1 pro mě vždy byla snem a vždy to tak i zůstane.“

Schumacher vloni pracoval pro Mercedes. To se sice nezmění, ale kromě práce na simulátoru usedne i za volant závodního vozu. Ve WEC bude hájit barvy Alpine.

„Znovu opakuji, že není důvod tady zůstávat, nezávodit, zaostávat za ostatními... Raději se vydám do světa, najdu si něco, kde budu závodit a rozvíjet své schopnosti. Pokud to nakonec nepovede k návratu do F1, ale povede to k další kariéře, tak to rád udělám.“

Schumacher věří, že práce pro Mercedes mu pomohla. „Myslím, že klíčový bod, který bych měl rozvést, je ten, že teď jako jezdec mnohem více vím, co chci od svého týmu, jakou mám cenu a co mohu týmu přinést.“

„Je zřejmé, že když jsem vstupoval do svého prvního roku ve F1, bylo trochu těžké přesně vědět, jaká by měla být moje pozice a kam až mohu zajít se svými připomínkami a vším ostatním. Po roční spolupráci s Lewisem a Georgem už tak nějak vím, jak vysoko je laťka nastavena a kam až mohu zajít, a nemám problém se o své informace v budoucnu podělit.“