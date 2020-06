F1 pro letošní rok zrušila tradiční formát předávání trofejí na stupních vítězů

Po skončení každého závodu míří tři nejlepší jezdci a zástupce vítězného týmu na stupně vítězů, kde jsou jim z rukou vysoce postavených či významných osobností předány trofeje a oslavu tři nejlepší piloti následně zakončí stříkáním šampaňským.

Letošní jubilejní 70. ročník formule 1, který byl kvůli pandemii koronaviru zkrácen a začne až 5. července v Rakousku, bude ale jiný i z pohledu předávání cen nejlepším. Aby bylo dodrženo zachování odstupu mezi jednotlivými zúčastněnými, ceremoniál na stupních vítězů se vůbec nebude konat.

Podle šéfa formule 1 Rosse Brawna se nyní jedná o jiných možnostech, jak by mohli nejlepší jezdci oslavovat svůj úspěch.

„Stupně vítězů se nemohou uskutečnit, přemýšlíme ale, že uděláme po závodě něco na startovním roštu. Jednou z možností by mohlo být seřadit vozy na trati a jezdci by se postavili před monoposty,“ řekl Brawn pro oficiální stránky F1.

„Nemůžeme ani předávat trofeje, protože v těsném kontaktu nemůžete mít někoho, kdo bude předávat trofeje, ale vymysleli jsme to. Máme plány a postupy, zkoumáme, jak to můžeme prezentovat v televizi.“

Bez přehlídky jezdců

Jinak budou v letošní sezóně vypadat také procedury před startem závodu. Asi hodinu a půl před startem piloti vždy na korbě kamionu obkrouží celý okruh a zdraví diváky a traťové maršály kolem trati. Minimálně v prvních závodech se letos pojede před prázdnými tribunami a pro dodržení rozestupů mezi jezdci není možné uskutečnit ani tuto přehlídku.

„Přehlídka jezdců se nemůže uskutečnit, protože nemůžeme postavit 20 jezdců dozadu na kamion a objet s nimi okruh. Místo toho s každým z nich uděláme rozhovor před garáží. Existuje spousta způsobů, jak to můžeme udělat, aniž by to ohrozilo zdraví a bezpečnost.“

Kvůli menšímu povolenému počtu lidí bude jinak vypadat také příprava na samotném startovním roštu. Jezdci také nebudou před startem společně na začátku startovního roštu poslouchat státní hymnu pořadatelské země.

Foto: Getty Images / Clive Mason