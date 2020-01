F1 předpověděla, jak dopadne letošní sezóna

Na oficiálním webu formule 1 vyšel článek od Lawrence Barretta, ve kterém předpovídá, co se stane v letošní sezóně královny motorsportu. Své predikce opírá o situaci v loňském roce a možná očekávání.

Letos se v podstatě vůbec nemění pravidla, což ale neznamená, že se nám nemůže změnit rozložení sil. Už pár desetin k dobru může situaci výrazně změnit.

Barretto připomíná, že se v Brazílii dostali dva jezdci poprvé na pódium – Carlos Sainz a Pierre Gasly. Letos očekává na pódiu Landa Norrise a Alexandera Albona, který byl k zisku pódia blízko už v Brazílii, ale po kontaktu s Hamiltonem o své naděje přišel.

Albon má ze všech jezdců bez pódia asi největší šance – zůstává u Red Bullu. Barretto by ale nezahazoval ani možnost, že se na pódium dostane Esteban Ocon s Renaultem. Autor také očekává pokračující těsný boj ve středu pole.

Tituly

Ferrari ke konci loňského roku mělo velmi solidní auto. V Maranellu znají jeho slabiny a podle Barretta je vyřeší. Dokonce tak dobře, že Ferrari získá první titul mezi týmy od roku 2008!

Co jezdci? Lewis Hamilton to bude mít se ziskem sedmého titulu, kterým by vyrovnal Schumacherův rekord, velmi těžké. Problémy mu bude dělat hlavně Charles Leclerc, ale do souboje o titul se zapojí také Max Verstappen, který by mohl vyhrát nejméně 4 závody.

A ještě jedna předpověď – Daniel Ricciardo pojede poslední sezónu za Renault. Od roku 2021 bude oblékat overal Ferrari. V Maranellu se stane týmovým kolegou Charlese Leclerca.

Vyjde tato předpověď? První závod nové sezóny se jede 15. března.

