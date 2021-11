F1 pracuje na zlepšení závodění v dešti

Formule 1 chce výhledově zlepšit možnosti závodění v dešti. Jedná se o reakci na Velkou cenu Belgie, kde jsme se kvůli dešti závodění nedočkali. Odjelo se jen pár kol za safety carem.

„Co se týče deště, začíná se nyní provádět docela zajímavá práce týkající se rozstřiku a viditelnosti,“ řekl Ross Brawn pro Motorsprot.com.

„Pat Symonds a někteří lidé z FIA mluvili v posledních několika závodech s některými jezdci o jejich zkušenostech ve Spa a o jejich obecných zkušenostech – zejména s jezdci, kteří závodili s jinými vozy. U Fernanda to bylo docela zajímavé, protože řekl, že schopnost závodit v dešti je mnohem lepší ve sportovním voze než ve voze F1.“

„V některých ohledech byste si mysleli, že to může být docela náročné, s čelním sklem, stěrači a vším ostatním, ale on říkal, že způsob, jakým se rozstřikuje voda z auta, je jiný.“

Situaci nyní trochu komplikuje fakt, že v příštím roce budou zcela nové vozy, které se budou v mnoha ohledech chovat jinak.

„Budeme studovat rozstřik nových vozů. Máme určité úvahy, že by mohl být o něco lepší. Ale rozhodně je to něco, na co se podíváme, abychom zjistili, jak to změníme.“

„Dvěma velkými problémy při závodech na mokru jsou viditelnost a aquaplaning. Aquaplaning je pro pneumatiky výzvou a za určitou hranicí ho nelze vyřešit.“

„Ale viditelnost je možná něco, co můžeme zlepšit. Nyní se dostala na náš seznam věcí, na které se díváme a zjišťujeme, zda je můžeme ovlivnit a zlepšit.“