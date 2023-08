F1 Power Rankings: Verstappen dostal za výkon v Zandvoortu plný počet bodů

Pořadí na prvních třech místech tentokrát odpovídá pořadí závodu. Verstappen dostal plný počet bodů.

Nejlepší byl v Zandvoortu podle expertů formule 1 vítězný Max Verstappen. Po delší době dostal nějaký jezdec plný počet bodů.

Na druhém místě skončil v závodě i v pořadí Fernando Alonso. Totéž platí pro třetího Gaslyho.

Na čtvrtém místě ale nenajdeme Sergia Péreze. Ten se už podruhé v řadě nedostal v F1 Power Rankings do první desítky. Na čtvrtém místě skončil Alex Albon, který měl v Zandvoortu skvělou kvalifikaci a v závodě po agresivní strategii dojel na osmém místě a získal tak další body pro Williams.

Do první desítky se dostal také Liam Lawson, který tím napodobil Daniela Ricciarda – také on se v prvním závodě (po návratu) dostal do první desítky žebříčku.

První desítka má tentokrát nezvykle 11 jmen. Russell a Piastri totiž dostali stejný počet bodů.

F1 Power Rankings: Grand Prix Nizozemska 2023

P Jezdec Pozice v závodě Skóre 1 Max Verstappen 1 10,0 2 Fernando Alonso 2 9,6 3 Pierre Gasly 3 9,4 4 Alex Albon 8 8,8 5 Carlos Sainz 5 8,4 6 Lando Norris 7 8,2 7 Lewis Hamilton 6 8,0 8 Júki Cunoda 15 7,4 9 Liam Lawson 13 7,2 10 George Russell 17 6,8 10 Oscar Piastri 9 6,8

Průběžné celkové pořadí

Na prvních pěti místech se nic nezměnilo. Z první desítky vypadl Esteban Ocon, kterého nahradil Carlos Sainz. Charles Leclerc se propadl na konec tabulky a má stejné průměrné skóre jako Sainz.