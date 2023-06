F1 Power Rankings: V Monaku byli nejlepší Verstappen a Ocon

Nejlepší výkon podali v Monaku podle expertů formule 1 Max Verstappen a Esteban Ocon. Za nimi skončil Fernando Alonso.

Verstappen i Ocon dostali stejnou průměrnou známku 9,8. Verstappen získal pole position a závod kontroloval od startu do cíle a to i poté, co začalo pršet.

Ocon byl v kvalifikaci čtvrtý. Po penalizaci Leclerca startoval třetí. Přežil i náraz od Sainze a dojel třetí. Získal své třetí pódium ve F1.

Za oběma skončil Alonso, který získal první druhé místo po devíti letech. S větší ztrátou za ním skončil Hamilton, kterému patřilo čtvrté místo také v závodě. Za Hamiltonem skončili jezdci McLarenu, kteří dokázali oba bodovat.

F1 Power Rankings: GP Monaka 2023

P Jezdec Pozice v závodě Skóre 1 Max Verstappen 1 9,8 1 Esteban Ocon 3 9,8 3 Fernando Alonso 2 9,2 4 Lewis Hamilton 4 8,4 5 Lando Norris 9 8,0 6 Oscar Piastri 10 7,8 7 Pierre Gasly 7 7,4 8 Júki Cunoda 15 7,2 8 George Russell 5 7,2 10 Charles Leclerc 6 6,6

Celkové průběžné pořadí

Alonso zůstává první, ale Verstappen se mu přiblížil na rozdíl 0,1. Hamilton se posunul na třetí pozici. Skokanem je Gasly, který se posunul o tři pozice.

Do první desítky se dostal Esteban Ocon a to na úkor Lance Strolla.