F1 Power Rankings: V Abú Dhabí byl nejlepší Verstappen. První skončil i celkově

Nejlepší výkon podal v Abú Dhabí Max Verstappen, který po startu z pole position kontroloval situaci a dojel do cíle s druhým nejvyšším náskokem v historii okruhu.

Na druhém místě skončil v závodě i v pořadí Charles Leclerc. Na třetí místo se dostal Júki Cunoda, který v Abú Dhabí zaznamenal nejlepší kvalifikační výsledek kariéry, dostal se kvůli pozdější zastávce do vedení závodu. Nakonec to ale nestačilo na to, aby AlphaTauri předstihla Williams.

F1 Power Rankings: Grand Prix Abú Dhabí

P Jezdec Pozice v závodě Skóre 1 Max Verstappen 1 9,2 1 Charles Leclerc 2 8,8 3 Júki Cunoda 8 8,6 4 George Russell 3 8,4 5 Fernnado Alonso 7 7,6 6 Lando Norris 5 7,4 7 Sergio Pérez 4 7,2 8 Oscar Piastri 6 7,0 9 Alex Albon 14 6,6 10 Pierre Gasly 13 6,4

Celkové výsledky

Nejlepším jezdcem byl letos s velkým náskokem Max Verstappen. Na druhém místě skončil Lewis Hamilton. Třetí byl Lando Norris. Na sdíleném čtvrtém místě skončili Alonso a Albon.

Druhý v šampionátu byl Sergio Pérez, který se ale v F1 Power Rankings nedostal do první desítky.