F1 Power Rankings: Pérez svým výkonem experty F1 nenadchl. Nejlepší byli v Rakousku Verstappen a Norris

Nejlepší výkon podali v Rakousku Verstappen, Norris a Albon.

Nejvyšší skóre dostal za Rakousku Max Verstappen. Nebylo to ale plných 10 bodů. Verstappen na desítku ztratil dvě desetiny. Verstappen přitom vyhrál vše, co se dalo – obě kvalifikace, sprint i závod a zajel i nejrychlejší kolo závodu.

Na druhém místě skončil Norris, kterému se dařilo v obou kvalifikacích. Ve sprintu mu nevyšlo první kolo, ale v závodě dojel na pátém místě. Po penalizaci Sainze skončil nakonec čtvrtý.

Na třetím místě dojel Alex Albon, který sice nezískal body, ale v průběhu celého víkendu podával velmi dobré výkony.

Do první pětky se pak dostali oba jezdci Ferrari. Za nimi skončil Hülkenberg, který ve sprintu vybojoval cenné body pro Haas. V závodě ho ale zradila technika.

Do první desítky se nedostal ani jeden z jezdců Mercedesu. Chybí v ní také Sergio Pérez. V kvalifikaci mu smazali časy, a tak startoval z 15. místa. Nakonec to stačilo na třetí místo, ale nestačilo to na TOP10 v Power Rankings.

F1 Power Rankings: Grand Prix Rakouska 2023

P Jezdec Pozice v závodě Skóre 1 Max Verstappen 1 9,8 2 Lando Norris 4 9,4 3 Alex Albon 11 8,4 4 Charles Leclerc 2 8,2 5 Carlos Sainz 6 8 6 Nico Hülkenberg DNF 7,8 6 Fernando Alonso 5 7,8 8 Pierre Gasly 10 7,4 9 Logan Sargeant 13 7 10 Lance Stroll 9 6,8

Celkové průběžné pořadí

Sergio Pérez vypadl z první desítky, kde ho nahradil Carlos Sainz.