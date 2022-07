F1 Power Rankings: Nejlepšími byli v Silverstonu Hamilton, Sainz a Schumacher

Hamiltonovi se v Silverstonu vždy dařilo. Letos tam nebyl daleko od vítězství, ale po vyjetí safety caru dojel třetí.

Na druhém místě v F1 Power Rankings skončil vítěz závodu Carlos Sainz. Na třetím pak Mick Schumacher, který v Silverstonu získal první body.

Na úrovni Leclerca skončil Fernando Alonso, který po dojetí na pátém místě získal nejlepší letošní výsledek pro sebe i tým.

Se stejným skóre skončili jezdci Red Bullu. Pérez předvedl velmi dobrý návrat na přední příčky, i když mu pomohl safety car. Verstappen se zase pral s vozem, pod kterým byl zaseknutá část zadního křídla AlphaTauri.

Do první desítky se dostal po dobré kvalifikaci Nicholas Latifi. Kvalifikační úspěch dostal do první desítky i Kuan-jü Čoua, který ale v závodě absolvoval jen pár set metrů a to ještě velkou část v poněkud nezáviděnihodné poloze.

F1 Power Rankings: Grand Prix Velké Británie 2022

P Jezdec Pozice v záv. Skóre 1 Lewis Hamilton 3 9,2 2 Carlos Sainz 1 9,0 3 Mick Schumacher 8 9,0 4 Charles Leclerc 4 8,2 4 Fernando Alonso 5 8,2 6 Max Verstappen 7 7,8 6 Sergio Pérez 2 7,8 8 Lando Norris 6 7,2 10 Kuan-jü Čou DNF 7,0 10 Nicholas Latifi 12 7,0

Celkové průběžné výsledky