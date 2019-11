F1 Power Rankings: Hamilton posílil na čele, jezdci Ferrari se propadli

Nejvíce bodů z první desítky dostal za závod Valtteri Bottas (49 z 50). Lewis Hamilton dostal o 3 body méně, ale stále to bylo více než v žebříčku druhý Max Verstappen.

Jezdci Ferrari byli po Mexiku na sdíleném čtvrtém, respektive osmém místě. Po USA se propadli o jednu pozici.

Nováčkem v tabulce je Daniel Ricciardo, kterého vynesl do první desítky zisk 46 bodů. Možná ještě přesněji – vynesly ho tam výsledky po letní přestávce. Pokud by se brala jen forma od Spa, pak by byl Australan dokonce čtvrtý s průměrným skóre 40,6. Ale žebříček odráží formu celé sezóny, a tak je Ricciardo zatím desátý.

F1 Power Rankings GP USA 2019

P Jezdec Pořadí v závodě Změna Skóre Sezóna 1 Lewis Hamilton 2. - 46 43,6 2 Max Verstappen 3. - 43 43,0 3 Carlos Sainz 8. - 39 41,4 4 Lando Norris 7. - 44 40,3 5 Charles Leclerc 4. -1 38 39,9 6 Alexander Albon 5. - 44 39,4 7 Valtteri Bottas 1. - 49 39,2 8 Sergio Pérez 10. - 42 37,7 9 Sebastian Vettel DNF -1 40 37,6 10 Daniel Ricciardo 6. nový 46 37,4

Foto: Activepictures / Jiří Křenek