F1 Power Rankings: datoví experti odhadli rozložení sil

V Bahrajnu v sobotu skončily třídenní předsezónní testy. Už tento pátek se jezdci na trať vrátí znovu k prvnímu tréninku.

Novináři se snaží na základě údajů z testů odhadnout rozložení sil. Je to samozřejmě těžké, protože týmy mají různé programy, jezdí s různým množstvím paliva a některé mohou svou formu skrývat.

Rozložení sil se navíc může měnit v průběhu sezóny kvůli vývoji (který je ale dnes hodně omezen mimo jiné rozpočtovým stropem), ale také závod od závodu kvůli tomu, že různým vozům vyhovují různé tratě.

Většina (nebo spíše všichni) mají jasno na prvních dvou místech – shodují se s většinou loňské sezóny. Na prvním místě je Red Bull, druhé je Ferrari. Na třetím místě by měl být Mercedes, ale někteří na bronzovou pozici dávají dokonce Aston Martin. Pokud nejsou zelené monoposty třetí, pak by měly být čtvrté. Dál je to už méně přehledné. Solidně by na tom ale mohl být také Alpine.

Datový tým formule 1 zpracoval údaje „a s obvyklou výhradou, že je těžké stanovit konečné pořadí vzhledem k neznámým skutečnostem, jako je množství paliva a nastavení“, odhaduje, že pořadí před novou sezónou vypadá takto...