F1 podle Vettela promarňuje svou šanci stát se technologickým průkopníkem

V roce 2014 formule 1 přešla na hybridní pohonné jednotky. Vettel si ale nemyslí, že by současné pohonné jednotky nabízely možnost reálného využití v běžné silniční dopravě.

„Využíváme nejúčinnější spalovací motor na světě, ale světu to nic nepřináší, protože způsobem, jakým to řídíme, se to nikdy nedostane do sériové výroby,“ vytkl Vettel v rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine.

„Jediná věc, která se přenese, je poselství, protože hybridní pohonná jednotka je považována jako mnohem pozitivnější pro životní prostředí než běžný spalovací motor. Je zklamání, že nevyužíváme naši příležitost. Formule 1 by znovu mohla být průkopníkem v oblasti technologií. Myslím, že je to právě její průkopnická role, která může zajistit naše přežití.“

V minulosti tomu přitom, jak sám Vettel připomíná, bylo jinak a řada technologií se do silničního provozu dostala ze závodních okruhů.

„Nemáme kontrolu trakce, systém proti blokování brzd, stabilizační systémy, to vše je dnes v každém silničním voze nové generace. Věci, které byly vyvinuty na závodní dráze a našly si cestu do sériové výroby,“ říká Vettel.

„Není pochyb, že jsme udělali obrovský pokrok v oblasti bezpečnosti. Přenesení dnešní technologie pohonné jednotky do sériové výroby je však nereálné, protože na jednu stranu jsou požadavky na pohonné jednotky velmi rozporuplné.

„Na závodní dráze se jede na plný plyn, energie se musí rychle rekuperovat a znovu rychle uvolnit. Konvenční pohonná jednotka vyžaduje pravý opak. Technologie vyvinutá ve F1 je proto nevhodná pro sériovou výrobu. Na stranu druhou, silniční vozy by stály desetinásobek současné ceny.“

Neinovativní biopalivo

Formule 1 chce pro dosažení uhlíkové neutrality zavést biopaliva. V roce 2022 by biosložka měla tvořit 10 %. Podle Vettela však tato oblast nepřináší žádnou inovaci.

„Teprve od roku 2022 bude ve formuli 1 povinně 10procentní podíl biopaliva druhé generace. S novými pravidly kolem motorů vzroste podíl pouze na 30 %, a to nejdříve v letech 2025/2026. Považuji to za velké, velké zklamání, protože do roku 2025 budou určitě existovat čerpací stanice, kde se bude prodávat palivo vyrobené ze 100 % obnovitelných zdrojů. Kde je průkopnická role formule 1 v oblasti technologií?“

Nový šéf F1 Stefano Domenicali, který nahrazuje Chase Careyho, podle Vettela dá do pořádku sportovní stránku formule 1 a navrhne komplexní strategii zaměřenou na zelenou budoucnost.

„Je pravda, že jsme v první řadě zábavní společnost. Existují však věci, které se do dnešní doby už nehodí. Jako celosvětový sport máme odpovídající platformu, abychom po celém světě předvedli příkladné trendy a předali zprávu. Měli bychom tedy rychle začít postupovat vpřed,“ nabádá čtyřnásobný mistr světa.

„Jednotlivé strategie závodních týmů, kdy jedni chtějí vyrábět nejlepší baterii a druzí nejlepší hybrid, jsou pro nás málo užitečné. Formule 1 potřebuje celkovou strategii. Myslím, že jsme příliš dlouho ignorovali ekologickou technologii jako oblast vývoje.“