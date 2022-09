F1 pod palbou americké kritiky. Je elitářská, chtějí jen naše peníze, říká Rahal

Oznámení Red Bullu o ukončení snahy získat do týmu AlphaTauri ve formuli 1 Coltona Hertu vyvolalo vlnu kritiky mezi dalšími americkými závodníky.

Red Bull tento týden oznámil, že se vzdává snahy zajistit jezdci IndyCar sedačku u týmu AlphaTauri, jelikož Američan nemá potřebný počet bodů pro zisk superlicence.

Člen slavného amerického závodního rodu Graham Rahal, který už 15 let závodí v americkém formulovém šampionátu IndyCar, v reakci na příspěvek Dave Moodyho na twitteru, ve kterém stálo: „F1 to dává jasně najevo už mnoho let. Nemají zájem o amerického pilota, chtějí jen americké dolary“, vyjádřil frustraci nad současnou situací.

„Zatraceně správně. F1 je elitářský sport. Nechtějí nás. Pamatujte si to. Chtějí peníze amerických společností, chtějí peníze bohatých Američanů. Ale o zbytek se nestarají. Vždy to tak bylo, vždy to tak bude,“ napsal Graham Rahal.

„A pro ty, kteří chtějí říct, že si Colton Herta nezaslouží to právo. Jste mimo. Je stejně talentovaný, ne-li více než ostatní. Je vítězem. Dostal se na vrchol a vedl si výjimečně dobře. FAKTA!“

Rossi: Herta platí cenu za chamtivost formule 1

S kritikou F1 a systému superlicence FIA přišel další závodník a dosud poslední Američan závodící ve formuli 1 Alexander Rossi.

„Celá myšlenka (superlicence) spočívala v tom zabránit lidem, aby si kupovali svou cestu do F1 a aby působila jako motivační faktor pro talenty. To je skvělé,“ říká Rossi.

„Všichni se shodneme, že Colton má talent a schopnosti na to být ve F1. To je také skvělé a měl by dostat tu příležitost, pokud mu bude nabídnuta. Tečka.

„Motorsport zůstává nejproslulejším sportem na světě, ve kterém peníze převažují nad talentem. Co je zklamáním a podle mého názoru základním problémem, je to, že sportovní prvek často ustoupil do pozadí byznysu, že musela být zavedena metoda, aby určité týmy přestaly angažovat jezdce čistě na základě jejich finanční podpory.

„Nakonec tato minulá rozhodnutí, ať už učiněna z chamtivosti nebo nutnosti, stála Coltona příležitost učinit rozhodnutí, zda chce změnit kariéru a závodit ve F1. Ne body pro licenci.“