F1 plánuje pro příští rok trojnásobnou porci předsezonních testů

Zatímco v posledních letech bylo běžné, že týmy F1 měly možnost vyzkoušet si nové monoposty před sezonou v rámci pouhých tří plnohodnotných testovacích dnů (vyjma tzv. filmovacích dnů), v příštím roce by měla být sitauce v tomto ohledu podstatně jiná.

Jak informuje Autosport, týmy by v příštím roce měly absolvovat hned trojici testů, aby si dostatečně odzkoušely novou techniku s ohledem na to, že v roce 2026 přijdou na řadu doslova revoluční technické změny, a to jak v oblasti šasi, tak v oblasti pohonných jednotek. Podobný přístup, tedy poskytnutí týmům více testů, se aplikoval i v roce 2022, kdy debutovala současná generace monopostů.

První testy by měly proběhnout již v lednu na okruhu v Barceloně. Mělo by jít o neveřejné pětidenní testy od 26. do 30. ledna s tím, že si týmy samy vyberou, během kterých třech dnů vyjedou na dráhu.

Další dvě porce třídenních testů by pak měly přijít na řadu v Bahrajnu – předběžně v termínech 12. až 14. února a následně 18. až 20. února.