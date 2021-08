F1 plánuje od příštího roku zařazovat sprinty do „historických“ závodů

Formule 1 v letošní sezóně ve třech závodech zkouší odlišný závodní formát. Po hodinovém tréninku následuje už v pátek večer kvalifikace, která rozhoduje o postavení na roštu asi 100kilometrového závodu. Ten je na programu v sobotu po dalším volném tréninku a jeho výsledek určí pořadí na startovním roštu samotné nedělní velké ceny. První tři jezdci v cíli sprintu získávají body stylem 3-2-1.

Poprvé byl experimentální formát v akci na Silverstonu, ke slovu se znovu dostane při Velké ceně Itálie v Monze a ke konci sezóny v Brazílii.

Domenicali zároveň oznámil, že sponzor F1, společnost Crypto.com, bude nově udělovat ocenění. Podrobnosti budou zveřejněny na konci srpna.

„Když mluvíme o sprintovém formátu, myšlenka byla nabídnout něco odlišného a nového, co můžeme dát všem zúčastněným stranám ve F1. Řekli jsme, že chceme udělat tři testy. Jeden byl v Silverstonu, další bude v Monze a poslední bude na konci sezóny v Brazílii,“ potvrdil Domenicali v rozhovoru s investory z Wall Street.

„Na konci tohoto kompletního testu budeme mít plán, abychom zjistili, jaký bude další krok. Mohu říct, že po prvním sprintovém podniku na Silverstonu byly ohlasy od jezdců, týmů a médií velmi pozitivní. A také ze strany promotéra, protože když se nad tím zamyslíte, každý den jsme měli něco nového.

„Lidé, kteří přišli v pátek na trať, se těšili na první kvalifikaci, která proběhne už v pátek. Výsledek prvního podniku byl tedy opravdu pozitivní a je to skvělé, protože to přitáhlo návštěvníky, zvýšilo zájem televizí, ale také partnerů, jelikož díky tomu jsme přitáhli například Crypto.com.“

Domenicali také potvrdil, že F1 neplánuje zavést sprintové závody do všech závodů sezóny.

„Na konci sezóny nás čeká velký rozbor. Máme samozřejmě plán do budoucna, který vyvíjíme a vylaďujeme po ohlasech, které jsme obdrželi. Mohu říct, že pokud se do budoucna budeme v tomto ohledu pohybovat tak, jak bychom měli, nebude to (sprint) v každém podniku.

„Máme myšlenku vytvořit speciální formát pro určité historické velké ceny a zavést určitá speciální ocenění. Velmi, velmi pozitivní komentáře po první zkoušce. Jsme připraveni na konci tří podniků předložit návrh, který může, jak doufáme, přinést velký krok vpřed a odlišnou budoucnost formule 1.“