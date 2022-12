F1 nedovoluje mladým jezdcům učit se, souhlasí Mick Schumacher

Gene Haas prohlásil, že je F1 příliš drahá na to, aby mohla vychovávat nezkušené jezdce. Mick Schumacher tvrzení svého dnes již bývalého zaměstnavatele nerozporuje.

Ještě před koncem sezony majitel týmu Haas směrem k Micku Schumacherovi prohlásil, že má potenciál, ale že ho jeho bouračky stály až příliš peněz. „Tento sport vám nedovoluje být nováčkem, protože je to velmi drahé,“ dodal Gene Haas.

Mick Schumacher, který bude v příští sezoně F1 chybět (pokud nenastane něco neočekávaného), s tím souhlasí.

„V tomto ohledu má určitě pravdu," řekl Schumacher v rozhovoru pro německý Auto Motor und Sport. „Formule 1 je sport, ve kterém musíte jít až na hranici svých možností. Avšak abyste našli limit, musíte někdy jít až za něj."

„Formule 1 je úplně jiný kalibr než všechny ostatní závodní kategorie, ve kterých jsem dosud byl. Pokaždé, když jsem usedl do vozu, jsem se cítil pohodlněji. Bylo to vidět i na vývoji mých výkonů,“ poukázal syn sedminásobného šampiona na to, že se v průběhu sezony zlepšoval.

„Nevím, jak bylo přistupováno k jiným mladým jezdcům, mohu mluvit pouze ze své vlastní zkušenosti. Potřeboval jsem čas.“

Tlak na výsledky nebyl problém

Byl Schumacher pod větším tlakem od chvíle, co po něm Haas začal vyžadovat lepší výsledky? Podle německého pilota ne.

„Tohle tlak nezvýšilo. Body byly cílem nás všech. Měli jsme spoustu příležitostí, ale bohužel bylo také dost důvodů, proč se to příliš často nedařilo. Mohli jsme získat mnohem více bodů, kdyby se ta či ona situace vyvinula jinak.“

Fakt, že bude nahrazen od příští sezony Nikem Hülkenbergem, není pro šampiona formule 2 z roku 2020 příjemný.

„Je to zklamání, protože si myslím, že jsem letos odvedl dobrou práci. Tým se ale rozhodl jinak a já to musím přijmout. Teď se musím soustředit na budoucnost," uvedl Schumacher s tím, že zůstat v F1 je pro něj momentálně prioritou.

Poslední spekulace naznačují, že by se mohl stát rezervním jezdcem Mercedesu.