F1 nechtěně ukazuje prostředníček EU. Zavede syntetická paliva

Formule 1 je motorsport. Pokud všechny vozy dojedou do cíle, spálí za jeden závod asi 2 tuny paliva. Za celý víkend to mohou být 4 tuny. Ve skutečnosti se ale samotné závodění na uhlíkové stopě podílí poměrně zanedbatelně – zhruba jedním procentem.

F1 totiž není jen to, co fanoušek vidí v televizi v neděli odpoledne. Je to především obří cirkus, který se pohybuje po světě. A to samozřejmě znamená leteckou či námořní dopravu. Také zde se ale už podnikají změny a další se chystají – už v příštím roce má být kalendář F1 regionalizován.

F1 také vozí méně vybavení pro zajištění vysílání přenosů, přepracovala nákladní kontejnery, aby mohla využívat efektivnější letadla. Kanceláře běží na 100 % obnovitelné energie.

Motory jsou ale vidět nejvíce, a tak se F1 snaží také na tomto poli. Společně s novými pohonnými jednotkami přijde v roce 2026 také 100 % udržitelné palivo. Podle BBC půjde o syntetické palivo. Na vývoji spolupracuje FIA s výrobci a došlo k pokroku.

Syntetická paliva jsou vyráběna průmyslovým procesem a při svém spalování vypouštějí pouze uhlík, který byl při jejich výrobě odstraněn z atmosféry.

Palivo bylo záměrně navrženo jako „drop-in“ – jinými slovy může být použito místo standardních fosilních paliv v jakémkoliv spalovacím motoru. F1 tak může ovlivnit celý automobilový průmysl, což se třeba o současných pohonných jednotkách moc říct nedá (spíše vůbec).

Je to trochu paradox. Před pár dny totiž Evropský parlament schválil návrh, podle kterého se v Evropě od roku 2035 nebudou prodávat vozy se spalovacími motory.

Západ ale i další země zatím spoléhají pouze na elektromobily. Další cesty jsou z velké části ignorovány. Změní na tom něco královna motorsportu?