F1 nebude v roce 2021 pomalejší než F2, říká Isola

Otmar Szafnauer má obavy, že vozy F1 budou po změnách v příštím roce pomalejší než vozy F2. Šéf Racing Pointu to myslel trochu v nadsázce, ale reálně se obává, že královna motorsportu dramaticky zpomalí. Mario Isola jeho obavy nesdílí.

„S tím nesouhlasím, protože současné vozy formule 1 jsou asi 10 až 12 sekund rychlejší než auto formule 2,“ řekl Mario Isola pro RaceFans.

„Pravidla nebyla navržena tak, aby byla auta ve formuli 1 rychlejší. To byl cíl v roce 2017, ale není to cíl pro rok 2021. Cíl je úplně jiný. Jde o to mít auta, která dokáží lépe předjíždět, přinést více akcí na trati a která ztratí méně přítlaku, když budou sledovat další auto. To jsou všechno pozitivní aspekty pro formuli 1.“

„Auta budou pravděpodobně pomalejší a to z několika důvodů: bude méně přítlaku a auta budou těžší – očekává se, že auta budou těžší než ta současná a hmotnost bude mít vliv na čas na kolo.“

„Mohlo by to být několik sekund. Určitě to nebude pomalejší než formule 2. Pokud bude vůz formule 1 v roce 2021 o dvě nebo tři sekundy pomalejší ve srovnání s tím současným a budeme mít mnohem lepší show, tak koho to zajímá?“

V roce 2021 přejde formule 1 na 18palcové pneumatiky. Letos na ně přejde formule 2. „Neočekáváme žádný rozdíl v čase na kolo pro vozy formule 2,“ řekl Isola k letošní změně.

