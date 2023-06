F1 nebude uměle zpomalovat Red Bull, tvrdí Domenicali

Šéf F1 Stefano Domenicali tvrdí, že by nebylo fér, pokud by byl Red Bull v průběhu sezony s využitím nových pravidel zpomalen.

Letošní sezona je zatím ve znamení velké nadvlády týmu Red Bull, který vyhrál všech dosavadních sedm závodů a zdá se nepravděpodobné, že by do boje o titul měli zasáhnout jezdci i jiných týmů.

Dominance jednoho týmu není pro F1 jako celek úplně ideální, jelikož šampionát tím ztrácí na atraktivitě, což se může negativně promítnout do zájmu diváku.

Šéf F1 Stefano Domenicali nicméně tvrdí, že je proti tomu, aby byl Red Bull v průběhu letošní sezony nějakým způsobem zpomalen, například úpravou pravidel.

„Myslím, že by to nebylo fér. Takový přístup si ani neumím představit,“ uvedl Domenicali v oficiálním podcastu F1 Beyond the Grid.

Domenicali je naopak toho názoru, že by současná pravidla měla zůstat stejná, aby se ostatní mohli na Red Bull postupně dotáhnout.

„Myslím, že je to ten správný přístup. Také proto, že pravidla byla změněna teprve nedávno. Určitě k tomu dojde (ke snížení náskoku Red Bullu ostatními týmy, pozn. red.)," prohlásil přesvědčivě Ital.

„F1 byla vždy sportem, ve kterém se střídaly cykly, kdy týmy byly velmi dominantní a pak do hry vstoupily jiné. Řekl bych tedy, že našim cílem – pokud přijmete určitý strategický přístup – by mělo být zajistit, aby tyto cykly byly v budoucnu kratší,“ dodal na toto téma Domenicali.