F1 nebude elektrická celá desetiletí, říká Todt. Cowell navrhuje palivo „z nebe“

„V tuto chvíli můžete uvažovat pouze o F1 s hybridním motorem,“ řekl Jean Todt pro Motorsport.com. „Nelze si představit, že FE nahradí F1. 300 km/s? Neexistuje žádné elektrické závodní auto, které by dnes dokázalo ujet 300 km rychlostí vozu F1. Potrvá desetiletí, než k tomu dojde. Pokud se to vůbec stane.“

„Dnešní hybrid je správná volba. Dalším krokem je zjistit, jak můžeme mít zelenější paliva.“

S Jeanem Todtem souhlasí také šéf motorářů Mercedesu Andy Cowell. „Je to všechno o technologii ukládání energie,“ řekl Cowell. „Pokud je to lithium-iontové, pak je jeho časový rámec správný.“

„Pokud si vyberete vodíkové řešení, tak to lze udělat už dnes, ale auta by byla mnohem těžší a objemnější než dnes. V tu chvíli byste ztratili aspekt F1.“

„Myslím, že právě proto jsou důležité kroky, které podnikáme pro rok 2021. Zavádíme 10 % bio udržitelného paliva.“

Podíl syntetické složky má v dalších letech podle aktuálních plánů a pravidel postupně růst.

Palivo z nebe

„Pokud dokážeme s příští generací pohonných jednotek vyvinout motor kolem 100 % udržitelného paliva, pak existuje obrovské množství oxidu uhličitého, která bychom mohli přeměnit na palivo založené na kapalném uhlovodíku.“

„Nechme veškerý uhlík, který je v zemi ve formě plynu a ropy atd. Nechme ho tam, kde je. Planeta odváděla skvělou práci, aby ho tam uchovala, takže ho pojďme zachytit spíše z nebe než ze země.“

„Vytvořme kapalná paliva a 60 % tepelně efektivní motor. V tu chvíli to nebude o vyhazování vnitřního spalování. Je to o přizpůsobení a petrochemických společnostech, které se přizpůsobují zachycování uhlíku atd. Myslím, že to bude budoucnost za 10 až 20 let.“

Foto: Getty Images / Clive Mason