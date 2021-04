F1 nadále pracuje na stropu pro mzdy jezdců

O mzdách jezdců se hodně spekuluje, ale všechna čísla jsou samozřejmě neoficiální. Nejnovější přehled uveřejnil web RaceFans.

Největší mzdu letos dostává Lewis Hamilton. Podle RaceFans v nové smlouvě souhlasil se snížením odměny ze 40 na 30 milionů dolarů.

Už brzy by mohly odměny jezdců klesnout ještě více. Do rozpočtového stropu se mzdy jezdců nepočítají (spolu s některými dalšími výdaji a to včetně mezd tří nejlépe placených zaměstnanců).

Formule 1 už pár měsíců diskutuje o možnosti zavedení stropu i na finanční odměny jezdců. Podle Gazzetty dello Sport by mohl být ve výši 30 milionů dolarů pro oba jezdce plus dva rezervní jezdce. Do stropu by se ale nepočítaly bonusy a některé další části odměny.

Mzdy jezdců

Jezdec Mzda (miliony USD) Lewis Hamilton 30 Max Verstappen 25 Fernando Alonso 20 Daniel Ricciardo 15 Sebastian Vettel 15 Charles Leclerc 12 Valtteri Bottas 10 Lance Stroll 10 Carlos Sainz Jnr 10 Kimi Räikkönen 10 Sergio Pérez 8 Lando Norris 5 Esteban Ocon 5 Pierre Gasly 5 Antonio Giovinazzi 1 Mick Schumacher 1 Nikita Mazepin 1 Nicholas Latifi 1 George Russell 1 Júki Cunoda 0,5

Součet pro týmy (miliony USD)