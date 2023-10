F1 na sociálních sítích slábne. Může za to dominance Verstappena?

Po letech růstu zaznamenává formule 1 letos velký pokles v objemu zmínek na sociálních sítích, stejně tak pomaleji roste počet nových sledujících na jejích kanálech.

Společnost Ruzz Radar v tomto týdnu zveřejnila studii s názvem Dosáhli jsme F1 vrcholu? (Have we reached Peak F1), ve které popisuje momentální bilanci formule 1 na sociálních sítích.

Ze šetření, které zahrnovalo analýzu desítek milionů příspěvků na sociálních sítích, vyplývá, že šampionát letos zaznamenává první pokles zájmu ze strany fanoušků za období několika let.

Při porovnání počtu zmínek o F1 na sociálních sítích za prvních pět měsíců roku 2022 a 2023 došel Ruzz Radar k závěru, že si královna motorsportu meziročně pohoršila o vysokých 70 procent! Pomaleji roste také počet nových followerů (o 46 procent) a snížil se i dosah F1 na sociálních sítích (o 64 procent).

„Srovnání dat mezi lety 2022 a 2023 odhalilo výrazné poklesy v celkovém počtu zmínek o F1, a stejně tak nepříliš pozitivní čísla, která se týkají nových sledujících hlavních účtů. Dosah obsahu souvisejícího s F1 na různých sociálních sítích také poklesl, což je v rozporu s trvalým růstem v předešlých letech, píše Ruzz Radar ve studii s tím, že v konverzacích o F1 roste počet negativních vyjádření.

Ruzz Radar si změnu trendu vysvětluje dominancí Red Bullu a Maxe Verstappena.

„Sezona 2016 zůstávala nejdiskutovanější sezonou až do roku 2021, a to navzdory všem pozitivním faktorům, které přineslo převzetí F1 ze strany společnosti Liberty Media. Bylo to z toho důvodu, že v roce 2016 spolu Rosberg a Hamilton tvrdě bojovali o titul,“ uvádí dále studie, podle které F1 vloni pokračovala na vlně zvýšeného zájmu po sezoně 2021.

„Nyní však opět sledujeme dominanci jednoho jezdce, takže je F1 na cestě k dalším ztrátám. Tento trend bude pokračovat až do chvíle, než se závody opět nevyrovnají,“ předpovídá Ruzz Radar.

V porovnání s ostatními velkými sporty si však F1 podle Ruzz Radar vede stále velmi dobře, vzhledem k tomu, že její kalendář obsahuje méně událostí, než například fotbalové ligy o několika stovkách zápasů ročně.