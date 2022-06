F1 možná našla řešení, jak (ne)navýšit rozpočtový strop

V Německu se nyní koná summit zemí G7. Samotný summit se F1 netýká, ale ekonomickou situaci v těchto zemích týmy minimálně jedním okem sledují.

Podle inflace v těchto zemích se totiž každý rok upravuje rozpočtový strop pro další rok. K navýšení rozpočtového stropu je potřeba inflace alespoň 3 % a vloni byla 2,9 %. Průměrnou míru inflace stáhlo dolů Japonsko.

Od začátku roku je v zemích, kde týmy F1 sídlí, inflace poněkud vyšší. Je to někde mezi 7 až 10 %. Konkrétní čísla nemá smysl řešit, protože v případě týmů nejde jen o inflaci dle spotřebitelského koše, ale zejména o vyšší náklady na energie a dopravu.

Některé týmy (Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, AlphaTauri a Aston Martin) už nějaký ten pátek prosí FIA o zvýšení rozpočtového stropu.

Jiné (Alpine, Alfa Romeo, Williams, Haas) tuto snahu blokují – s argumentem, že pokud to někomu „nevychází“, má omezit vývoj.

Dolar sem, dolar tam

Podle Auto Motor und Sport se rýsuje řešení. Liberty Media zaplatí všem určitou částku v hotovosti. Někteří hovoří o třech milionech dolarů, jiní o třech procentech současného rozpočtového stropu ve výši 140 milionů – to je 4,2 milionu dolarů.

Tyto peníze pak lze utratit, aniž by se započítávaly do rozpočtového limitu. Výhodou tohoto řešení je, že by z něj profitoval každý, což se u prostého navýšení rozpočtového stropu říct nedá. Například Haas se po odchodu Uralkali jen stěží k rozpočtovému stropu přiblíží, takže z jeho navýšení by nic neměl – kromě toho, že by konkurence mohla investovat více do vývoje.

F1 není charita

O charitu však nepůjde. Peníze „na řešení inflace“ by se odečetly z celkové hromádky, kterou Liberty Media rozděluje z podílu na komerčních právech. Týmům by tak v příštím roce klesly příjmy. Mistra světa by toto řešení zasáhlo více, protože z celkového balíku dostává 14,5 %. Desátý tým v Poháru konstruktérů dostává 7 %.

Plán FIA zatím nemá Stefano Domenicali na stole. Vedení formule 1 proto brzdí přílišný optimismus: „Návrh posuzujeme. Koneckonců jsou to naše peníze, které mají být rozděleny.“