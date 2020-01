F1 monitoruje situaci v Austrálii, kde řádí velké lesní požáry

Austrálie se už několik týdnů potýká s rozsáhlými lesními požáry. Zasažen byl také stát Victoria, v jehož hlavním městě Melbourne se 15. března pojede první závod letošní sezóny. Do jeho začátku sice ještě zbývají dva měsíce, ale současně to nevypadá, že by by se situace v nejbližší době uklidnila.

V případě Melbourne je v současné době největším problémem zhoršení kvality ovzduší.

Vloni na podzim byla kvůli požárům zrušena Rally Austrálie. Naopak některé plánované sportovní akce, které budou mnohem dříve než závod F1, se zřejmě rušit nebudou – týká se to například tenisového Australian Open.

Očekává se, že požáry ovlivní závod minimálně v jednom ohledu – uskuteční se řada charitativních akcí. Daniel Ricciardo už přislíbil, že dá do dražby svůj závodní overal, ve kterém odjede svůj domácí závod.

Foto: Getty Images / Will Taylor-Medhurst