Jezdecké sestavy 2022: Potvrzení jezdci a nejnovější spekulace

?? Jeden ze dvou týmů, u kterého víme, že nic nevíme. Obecně se očekává, že Kimi Räikkönen skončí. Sám ale uvádí, že se ještě nerozhodl. S týmem je spojován Valtteri Bottas, který by přinesl zkušenosti i rychlost. Další možností může být Nico Hülkenberg. Zůstat by mohl Giovinazzi. Do týmu by se také mohl přesunout Mick Schumacher nebo přijít jiný z nadějných mladíků Ferrari. Mattia Binotto však uvedl, že chce, aby Giovinazzi zůstal u Alfy Romeo a Schumacher u Haasu. Pokud by mělo dojít ke změně u juniora Ferrari, tak první možností je Callum Ilott, který nyní pracuje na simulátoru Ferrari a čeká ho debut v závodě 24 hodin Le Mans. Další možností je Robert Švarcman, který je aktuálně třetí ve F2. Přímo Alfa Romeo uvádí, že má volné ruce a nemusí nutně angažovat jezdce Ferrari. Občas se skloňuje také jméno Kuan-jü Čou, který sice patří Alpine, ale to by nemusel být možná problém. Čou má nejen výsledky ve F2, kde je momentálně druhý, ale může přinést i čínské peníze. A Alpine pro něj stejně nemá sedačku. Tučně uvádíme jezdce, kteří byli potvrzeni a / nebo mají platnou smlouvu.

Williams ??

?? Pokud George Russell neodejde do Mercedesu, tak s největší pravděpodobností zůstane. Nicholas Latifi by mohl mít také šanci. Tým sám uvádí, že má dlouhý seznam a že nepotřebuje angažovat platícího jezdce. Mluví se také o Bottasovi, Hülkenbergovi nebo Kvjatovi. Z juniorských jezdců, kteří mají k týmu blízko, má asi největší šanci Jack Aitken. V případě Nissanyho a Chadwickové šance na sedačku příliš velké nebudou.

AlphaTauri Pierre Gasly

Júki Cunoda Jezdeckou sestavu týmu musí ještě Red Bull potvrdit. Zatím se zdá, že zůstanou oba jezdci. Gasly by mohl z týmu odejít snad jen do Red Bullu, nebo v případě, že by ho zlákal jiný tým. Cunoda bude muset své nadřízené ještě přesvědčit. Zatím častěji bourá než boduje. Red Bull prohlašuje, že AlphaTauri už není juniorský ale spíše sesterský tým. Přesto lze očekávat, že také v budoucnu do něj zamíří nováčci. Ve F2 má Red Bull své jezdce. Nejlépe se šampionát vyvíjí pro Jüriho Vipse, který je aktuálně pátý.

Mercedes Lewis Hamilton (2023)

Valtteri Bottas, George Russell Lewis Hamilton prodloužil smlouvu na letošní rok až krátce před startem sezóny a jen na jeden rok. U nové smlouvy už bylo načasováni trochu normálnější. Na začátku července podepsal smlouvu na roky 2022 a 2023. Druhého jezdce vybírá Mercedes mezi Bottasem a Russellem. Podle některých spekulací už byl vybrán Russell, ale to tým popírá. Rozhodnutí má padnout v průběhu léta.

Red Bull Max Verstappen (2023)

Sergio Pérez Max Verstappen má s Red Bullem smlouvu do roku 2023. Sergio Pérez podepsal smlouvu jen pro letošní sezónu. Je velmi reálné, že Mexičan zůstane. Red Bull by mohl také angažovat někoho z AlphaTauri. Na začátku sezóny se spekulovalo, že po pouhém roce u AlphaTauri půjde do Red Bullu Cunoda, ale s ohledem na jeho výsledky a množství chyb je to nepravděpodobné. Reálnější volbou je Pierre Gasly, ale zřejmě i on zůstane u sesterského týmu. Objevily se určité spekulace, že na dveře Red Bullu zaklepal Leclerc, ale zatím tomu nic nenasvědčuje.

Ferrari Charles Leclerc (2024)

Carlos Sainz (2022) Ferrari je s jezdeckou sestavou spokojené. Mattia Binotto dokonce uvedl, že jeho tým má nejsilnější jezdeckou sestavu. Leclerc má smlouvu do roku 2024, Sainz do roku 2022. Změnu sestavy tak neočekáváme.

McLaren Lando Norris (2023)

Daniel Ricciardo (2023) Oba jezdci mají smlouvu na další dvě sezóny, proto také jejich jméno uvádíme tučně. V případě Ricciarda ale existují určité pochybnosti, protože jeho přechod k McLarenu nebyl úplně hladký. Zatím se však nezdá, že by měl Australan z týmu odejít.

Alpine Esteban Ocon (2024)

Fernando Alonso (2021+) Esteban Ocon v červnu možná trochu překvapivě prodloužil smlouvu s Alpine do roku 2024. Fernando Alonso měl mít také smlouvu na rok 2022, ale nedávno bylo týmem potvrzeno, že jde jen o opci. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by se měla jezdecká sestava francouzské stáje měnit. Alpine má také dva nadějné mladíky ve F2. V současné době dokonce vedou šampionát – Oscar Piastri je první, Kuan-jü Čou je na druhém místě. Tým ale nemá, kam by je umístil.

Aston Martin Sebastian Vettel (2023)

Lance Stroll Sebastian Vettel má smlouvu a měl být zůstat. Totéž platí pro Lance Strolla, který je synem majitele. Jacques Villeneuve nedávno přišel s teorií, že Stroll zamíří do Mercedesu. Ale zatím je to spíše jeho tip než spekulace.

