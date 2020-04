F1 je zkažený cirkus, říká Vettel. Při jednání o nové smlouvě nejsou prý peníze to hlavní

Charles Leclerc před Vánocemi prodloužil smlouvu do konce roku 2024. Vettelova smlouva naopak skončí na konci letošní sezóny.

Šéf týmu Mattia Binotto během předsezónních testů v Barceloně prohlásil, že si je jistý, že Ferrari a Vettel „brzy dosáhnou dohody.“

Podle Sebastiana Vettela nejsou peníze to nejdůležitější. „Záleží na tom, co je pro vás důležité, co vás pohání,“ řekl Vettel pro Autosport.

„A to je fér. Pokud vás motivují peníze, můžete se dostat velmi daleko a být velmi úspěšní.“

„Je spousta sportovců, obchodníků, kteří si libují v penězích. Myslím, že otázkou je, zda ti lidé vědí, kdy mají dost. To neplatí jen pro formuli 1.“

„Na trati dáváme všanc svůj život, takže za to očekáváte nějaké ocenění. Naše kariéra je také kratší než u jiných kariér. Myslím, že opravdu důležité je ale to, že jste šťastní. To je klíčové.“

„F1 je tak trochu cirkus a zkažený cirkus, protože je v něm spoustu peněz a peníze mají tendenci kazit lidi. Jak jsem už řekl, musíte vědět, kdy máte dost.“

Vettelovi bude letos v létě 33 let. Připustil, že už přemýšlí o své budoucnosti.

„Jsem realista, za deset let tady nebudu. Myslím, že o tom přirozeně začnete přemýšlet.“

„Myslím, že jsem ve velmi dobré pozici, takže bych se mohl pokusit dělat spoustu věcí, jakmile se rozhodnu skončit ve F1. Možná závodit s něčím jiným, možná dělat něco jiného v motorsportu, nebo dělat něco zcela jiného.“

„Mám nějaké nápady, ale nerozhodl jsem se. Jsem docela v pohodě.“

Foto: Getty Images / Quinn Rooney