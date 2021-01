F1 je předvídatelná, říká Alonso. Věří, že to nová pravidla změní

„Před dvěma lety jsem nechal otevřené dveře, abych se vrátil do formule 1 s novými pravidly,“ řekl Alonso pro Rai 2.

„Bohužel kvůli pandemii COVID-19 byla revoluční pravidla odložena až na sezónu 2022, ale stále věřím, že tato situace má své výhody, protože si budu moci bez problémů zvyknout na nové prostředí.“

U Alpine si bude Alonso zvykat dobře. Za tým bude ve formuli 1 závodit už potřetí.

„Renault byl vždy tak trochu jako můj domov, moje rodina v motorsportu a doufám, že si budu moci ty dobré roky zopakovat.“

U Alpine došlo ke změnám ve vedení. Kromě toho do týmu více zasahuje také šéf automobilky Renault Luca de Meo.

„Luca byl v roce 2020 na mnoha závodech. Myslím, že jel na čtyři nebo pět velkých cen. To je něco, co není normální pro prezidenta automobilové skupiny, jako je Renault. Myslím, že tuto vášeň přenáší na všechny lidi v týmu a to je pěkné.“

Novým pravidlům věří

Fernando Alonso věří, že nová technická pravidla vyrovnají výkon mezi týmy, takže se klíčovým aspektem stanou individuální dovednosti jezdců.

„Nová pravidla jsou nepochybně krok správným směrem. Od příštího roku bude mít auto menší význam, protože klíčovým faktorem budou dovednosti jezdce. Doufám, že auta budou k sobě blíže, což se promítne do velkého počtu předjížděcích manévrů a nepředvídatelných výsledků. Formule 1 je nyní velmi předvídatelná. Už před startem závodu každý více méně ví, kdo vyhraje. To není zrovna vzrušující.“

„Od tohoto roku vstupuje v platnost rozpočtový strop, takže velké týmy již nemohou mít výhodu v neomezeném utrácení. Myšlenky jsou dobré, uvidíme, jestli budou dobré i výsledky.“