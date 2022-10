F1 je pokrytecká, říká Verstappen o kritice Red Bullu ohledně překročení finančního limitu

Red Bull podle FIA vloni překročil rozpočtový strop. Tým to odmítá.

Hospodaření týmů bylo trochu netradičně jedním z hlavních témat rozhovorů s jezdci. Ti se shodují, že by za překročení rozpočtového stropu měl přijít tvrdý trest, protože v opačném případě přijde F1 o svou integritu a týmy pak budou limit překračovat běžně, protože budou vědět, že se jim to vyplatí.

Dotazům čelili pochopitelně také jezdci Red Bullu.

„Zatím není nic potvrzeno, ale jako tým víme, s čím se musíme vypořádat,“ řekl Verstappen pro Sky Sports.

„Myslím, že jsme měli jasno v tom, co považujeme za správné, takže proto to stále probíhá. Nakonec to ale také není moje práce, je to mezi týmem a FIA.“

Když byl Verstappen dotázán na kritiku ze strany konkurenčních týmů F1, uvedl, že tento scénář je součástí „pokrytecké“ povahy F1.

„Řekl bych, že je to hlavně proto, že se nám daří. Snaží se nás jakýmkoliv způsobem zpomalit. Ale F1 takhle konec konců funguje. Každý je tak trochu pokrytecký a mně to nevadí. My se prostě musíme soustředit na svou práci.“