F1 je na vrcholu a já to nechci sledovat z pohovky, říká Alonso před svou 21. sezónou

„Rok 2023 byl pro Aston Martin neuvěřitelný. Pódia, oslavy, šampaňské, radosti, motivace. Znovu... Každý sportovec potřebuje výsledek, aby si udržel motivaci. A rok 2023 byl pro mě z hlediska motivace a touhy jako reset,“ řekl Alonso pro DAZN.

„Když jsem byl v roce 2022 u Alpine, tak jsem si nepředstavoval, že rok 2023 bude tak pozitivní z hlediska výsledků, pódií nebo pocitu, že jsem opět konkurenceschopný. Když jsem měnil Alpine za Aston Martin, byly tu pochybnosti. Nebylo to všechno jasné.“

„Při každé změně jsou tu pochybnosti, ale už před sezonou jsem viděl, že auto je konkurenceschopné, že je velmi rychlé. A od té chvíle bylo všechno mnohem jednodušší.“

„Nevím, jestli mi v roce 2024 zůstane úsměv z roku 2023. Vždy potřebujete výsledky. Ale je mi jasné, že tým je motivovaný, hladový po vítězstvích. Je mladý, je v něm nadšení a odlišný přístup k závodění. A tahle síla Astonu Martin mi asi také pomůže jako jezdci i jako člověku pro rok 2024 zůstat pozitivnější. Snad mi ten úsměv zůstane.“

„Těším se na rok 2024, ale jak jsem řekl, bude to trochu záviset na výsledcích. Je pravda, že s výsledky z roku 2023, s tou energií a euforií si člověk myslí, že má superschopnosti... že můžete jezdit celý život a že vás to bude dál bavit. Ale myslím, že rok 2024 bude dobrý.“

„Nikdy nemůžete slíbit výsledky, ale cítím dobrou energii, abych se s týmem Aston Martin stále zlepšoval. Je to dobré pro motorsport, protože F1 je rok od roku populárnější.“

„Máme stále více mladých lidí, kteří tento sport sledují, okruhy jsou plné, kalendář rekordní a do F1 se chtějí zapojit nové země. Vypadá to, že všechno dosahuje vrcholu a já to nechci sledovat z pohovky.“

„Chci to vidět tam... z vrcholu. Svůj návrat do F1 jsem považoval za dobrý okamžik z hlediska řízení, protože jsem se cítil nenaplněný, když jsem byl doma. Chtěl jsem být v F1. Rok 2023 byl určitým ospravedlněním a v roce 2024 nebo 2025 se vidím se silou, chutí, energií a optimismem. Výsledky pak vždy trochu závisí na vás a vašich soupeřích.“