F1 hledala Careyho nástupce v širokém okruhu lidí

V září vedení F1 oznámilo, že Carey na konci letošního roku odejde z funkce výkonného šéfa a jeho nástupcem se stane bývalý šéf týmu Ferrari Domenicali.

Carey zůstane nevýkonným šéfem F1 a po Domenicaliho příchodu 1. ledna bude pomáhat s jeho uvedením do funkce. V rozhovoru v podcastu Beyond the Grid Carey mluvil také o detailech ohledně hledání nového šéfa F1.

„Prošli jsme velmi rozsáhlým hledáním, podívali jsme se na kompletní škálu kandidátů od A po Z. Přišel jsem sem (do F1) jako neznámý člověk z venčí a myslím, že to mělo určitou hodnotu, protože jsem cítil, že potřebuje významnou změnu a pohled z jiné perspektivy,“ řekl Carey.

„Chtěli jsme někoho, kdo dokáže udržet tu dynamiku a nadále stavět na tom, co si myslíme, že jsme udělali, aby se tento sport rozrůstal. Jednou z důležitých věcí, které Stefano přináší, je velká znalost nejen sportu a závodění na trati, ale také hráčů v tomto sportu. Proto si myslím, že může posunout věci dopředu.“

Domenicali strávil u Ferrari více než 20 let, mezi lety 2008 až 2014 byl šéfem Scuderie Ferrari ve F1. Po svém odchodu působil u Audi a Lamborghini, byl také prezidentem Komise FIA (Mezinárodní automobilové federace) pro formulové závody.

Zvolení Domenicaliho novým šéfem F1 si vysloužilo pochvalné komentáře napříč celým paddockem.

„Stefano do této pozice vnáší jedinečnou osobnost, je to někdo, kdo má velkou úctu. Někdy mám pocit, že v této pozici sedíte ve středu bouře a kolem vás krouží spousta partnerů. Myslím, že přináší rovnováhu a vyrovnanou osobnost, která dokáže (formuli 1) provést občas velmi obtížnými situacemi.“

Šéf Mercedesu Toto Wolff řekl, že s vedením F1 jednal o možném nahrazení Careyho, ten však toto odmítl a řekl, že nabídku dostal pouze Domenicali.

„Nebudu říkat, s kým jsme mluvili nebo nad kým jsme uvažovali. Opravdu to nebudu komentovat a nemyslím, že je vhodné říkat, nad kým jsme uvažovali. Udělali jsme jen jednu nabídku. Ta byla Stefanovi a jsme nadšení, že jsme ho získali.“