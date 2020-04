F1 diskutuje o novém plánu sezóny, vývojovém balastu a britské porci závodění

Čtvrteční jednání trvala 4,5 hodiny a i když v klíčových oblastech nedošlo k dohodě, jsou jednání označována různými stranami jako „konstruktivní“ a „pozitivní“.

Na stole byl plán pro restart sezóny. Formule 1 je v tomto ohledu ovlivněna vnějšími faktory, takže se situace může samozřejmě měnit. Podle BBC by se mohlo začít v Rakousku v původním termínu 3. až 5. července. Poté by následovaly dva a možná až tři závody v Silverstonu. Velká část týmů to má od okruhu co by pneumatikou dohodil a ty zbývající (Alfa Romeo, AlphaTauri, Ferrari) by mezi závody ponechaly zaměstnance na místě v okolních hotelích. Omezilo by se tím cestování. Je reálné očekávat, že by se v Rakousku i ve Velké Británii jelo před prázdnými tribunami.

Rozpočtový strop a balast?

Formule 1 nadále diskutuje o snížení rozpočtového stropu. Zatím se podařilo ze 175 milionů dojít na 150 milionů. Na stole je varianta se 145 miliony a od roku 2022 pokles na 130 milionů dolarů. Proti jsou ale velké týmy. Argumentují tím, že jsou to právě ony, kdo vyvíjí díly, které si pak menší týmy kupují. Ferrari se také obává nutnosti většího propouštění zaměstnanců.

Velké týmy ale přišly s protinávrhem – zachování vyššího rozpočtového stropu a zavedení něčeho, co bychom mohli s nadsázkou označit za balast. V některých sériích dostávají nejrychlejší auta závaží, aby se startovní pole srovnalo.

Ve F1 se o tom sice v minulosti občas také uvažovalo, ale nikdy to nedošlo do serioznějších úvah. Nyní by se mohla situace změnit. Do už tak těžkých vozů by se ale žádné závaží nedávalo. Pomyslný balast by se přenesl do vývoje – tým, který skončil na prvním místě v šampionátu, by měl možnost provést nejmenší aerodynamický výzkum a poslední tým naopak největší.

Šéfové F1 ale tuto myšlenku odmítli a stále trvají na stejném rozpočtovém stropě pro všechny.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek